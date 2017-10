सोनीपत ब्लास्ट केस में आतंकी अब्दुल करीम टुंडा दोषी करार, मंगलवार को होगा सजा का ऐलान

हरियाणा की सोनीपत कोर्ट ने आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को साल 1996 में हुए सोनीपत ब्लास्ट में दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान कल (10 अक्टूबर) को किया जाएगा।

Terrorist Abdul Karim Tunda pronounced guilty in 1996 Sonipat bomb blast case by Sonipat Court; sentence to be pronounced tomorrow pic.twitter.com/lKR425F3Zi

— ANI (@ANI) October 9, 2017