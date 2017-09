हरियाणा: स्कूल स्टाफ ने स्टूडेंट से किया गैंगरेप, पीएम को चिट्ठी लिख मांगा न्याय

भाजपा शासित हरियाणा के सोनीपत में कथित तौर पर गैंग रेप का मामला सामने आया है। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के अनुसार यहां ओम पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट ने स्कूल स्टाफ के दो सदस्यों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। मामले में पीड़ित ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख इंसान दिलाने की मांग की है।

Haryana: Student of Om Public School in Sonipat allegedly gangraped by two members of the school staff. Victim writes to PM for justice pic.twitter.com/T0lxAoOp2P

— ANI (@ANI) September 24, 2017