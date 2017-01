हरियाणा: फैक्टरी में दो महिलाओं से सामूहिक बलात्कार

टौदी के पास मंदपुरा गांव में बदमाशों ने शनिवार रात एक फैक्टरी में बंदूक की नोक पर पहले तो लूटपाट की और उसके बाद वहां रह रहे मजदूर परिवार की दो महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया। जाते हुए बदमाश मजूदरों के मोबाइल फोन तोड़ गए, ताकि वे जल्दी किसी को इस घटना की सूचना भी न दे पाएं। इस वारदात से मेवात में हुई घटना की याद ताजा हो गई है जहां बदमाशों ने इसी तरह लूट व सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पटौदी थाना पुलिस ने फैक्टरी मालिक प्रीतम की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और टीमें बनाकर छानबीन शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार प्रीतम पुत्र शीशराम की मंदपुरा में क्रेन के वील बनाने की फैक्टरी और साथ ही में एक मुर्गी फार्म है। प्रीतम का मुंशी कंचन फैक्टरी का कामकाज देखता है। इसके अलावा राहुल और उसकी पत्नी, अशोक और उसकी पत्नी लालाराम, रंजे और अन्य प्रवासी मजदूर दोनों ही स्थानों पर अलग-अलग काम करते हैं। शनिवार की आधी रात करीब 12 बजे फैक्टरी के पास रोशनी देखकर 7-8 बदमाश सबसे पहले मुर्गी फार्म पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद रंजे पर बंदूक तान दी और फैक्टरी व साथ में बने कमरों का ताला खुलवा लिया।

बताते हैं कि बदमाशों ने मुंशी कंचन से बंदूक की नोक पर करीब 50-60 हजार रुपए लूट कर उसको बंद कर दिया। इसके बाद में अन्य कमरों में घुस कर वहां मौजूद मजदूरों और महिलाओं को बुरी तरह से पीटा। इसके बाद उन्होंने पुरुष मजदूरों को अलग कर उनमें से दो महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया। बदमाशों ने इससे पहले दोनों महिलाओं के गहने भी उतरवा लिए। बदमाशों ने लूट और दुष्कर्म के बाद सभी मजदूरों के मोबाइल फोन तोड़े और सिम निकालकर फेंक दिए। फैक्टरी मालिक प्रीतम ने बताया कि रात करीब सवा तीन बजे उसके मोबाइल पर रंजे की कॉल आई। इसके बाद वे तुरंत मौके पर पहुंचे और सारे हालात को देख पुलिस को सूचना दी। एसीपी तान्या सिंह ने बताया कि पीड़ित महिलाओं का मेडिकल कराने के साथ ही अन्य मजदूरों के बयान भी दर्ज किए जांएगे।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस कमिश्नर संदीप खिरवार खुद मौके पर पहुंचे। पीड़ित महिलाओं व मजदूरों को चिकित्सा जांच के लिए भेजा गया है।फैक्टरी मालिक प्रीतम ने पीड़ित मजदूरों के हवाले से बताया कि हथियारों से लैस बदमाश करीब रात 12 बजे वहां पहुंचे और करीब सवा तीन बजे वहां से निकले। उन्होंने मुर्गी फार्म से मुर्गियां ली और उन्हें पकाकर खाया भी। रंजे ने किसी तरह अपना मोबाइल छिपा लिया और बाद में फैक्टरी मालिक को सूचना दी।

First Published on January 30, 2017 1:37 am