कार की सीटों के बीच छिपाकर लाया जा रहा 900 किलो ‘बीफ’ पकड़ा गया, गौ रक्षकों ने की मदद

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के करीब स्थित साइबर सिटी गुड़गांव में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। उनकी कार से 900 किलो मांस बरामद हुआ है, जिसके बीफ होने का दावा किया गया है। आरोपी मेवात से सोहना रोड होते हुए मीट को दिल्ली ले जा रहे थे। इस बात की जानकारी हरियाणा गौ रक्षक दल ने पुलिस को दी। दल के सदस्यों ने पुलिस को बताया कि उन्हें सूत्रों से पता चला है कि कुछ लोग एक एसेंट कार में ‘बीफ’ लेकर जा रहे हैं और एक सैंट्रो कार उन्हें कवर कर रही है। इस बात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सोहना रोड पर टोल प्लाजा के पास बैरिकेड लगाकर चैकिंग शुरू कर दी। पुलिस को एक सफेद रंग की सैंट्रो कार दिखाई दी तो उन्होंने कार को रुकने का इशारा किया।

पुलिस ने बताया कि ड्राइवर ने कार को रोकने के बजाए उसे रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ा गया। कार में सवार दो लोग भागने में कामयाब रहे, लेकिन मेवात का रहने वाला हसन मोहम्मद को पुलिस ने पकड़ लिया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हसन ने पुलिस को बताया कि एक कार जो हमे फॉली कर रही है, उसमें ‘बीफ’ रखा हुआ है। कुछ देर बाद एक सफेद रंग की एसेंट कार मौके पर पहुंची और रुक गई। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और कार में ट्रंक से मीट बरामद किया। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वह मीट को मेवात से दिल्ली लेकर जा रहे थे। आरोपी हसन ने फरार हुए दो लोगों की पहचान कर ली है।

सोहना पुलिस थाने के एसएचओ मुकेश कुमार ने बताया कि हमने मीट की जांच के लिए जानवरों के डॉक्टर को घटनास्थल पर बुलाया था, उन्होंने कहा कि सीज किया हुआ मीट देखने में बीफ जैसा लग रहा है। मीट के सैंपल को हिसार स्थित लैब में जांच के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि आरोपियों पर हरियाणा गौवंश संरक्षण और गौसंवर्द्धन 2015 और आईपीसी की धारा 120-बी के तहत केस दर्ज किया गया है। हरियाणा गौवंश संरक्षण और गौसंवर्द्धन के तहत गाय काटने और उसकी तस्करी करना अपराध है, इसमें 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है।

First Published on January 23, 2017 11:50 am