ये है हरियाणा पुलिस का बांका जवान राहुल यादव, मिस्टर इंडिया बनने की दौड़ में हैं मिस्टर हरियाणा

लंबे समय से हरियाणा अपने यहां के ह्रष्ट-पुष्ट महिला व पुरुष और खिलाड़ियों के लिए जाना जाता रहा है। कुश्ती से लेकर कब्बडी और कई अन्य खेलों में यहां के खिलाड़ियों ने हरियाणा ही नहीं देश का नाम भी रोशन किया है। हरियाणा की शान कहलाने वालों में अब एक और नाम जुड़ गया है राहुल यादव का। राहुल हरियाणा पुलिस के कर्मचारी हैं और इस साल की स्टेट बॉडीबिल्डिंग चैंपियनशिप के विजेता रहे हैं। मिस्टर हरियाणा 2017 बनने वाले याजव हाल ही में दिल्ली-एनसीआर आए हैं। फरीदाबाद की अपनी यूनिट की ओर से उनकी पोस्टिंग गुड़गांव की गई है।

31 साल के यादव सिर से लेकर पांव कर एक दम फिट हैं। छह फीट के राहुल का वजन पूरा 100 किलोग्राम है। वह पिछले करीब आठ साल से अपनी बॉडी पर काम कर रहे हैं। वह हर रोज ड्यूटी खत्म होने पर जिम जाते हैं। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, राहुल ने बताया कि वह हर रोज कुछ घंटे जिम में जरूर बिताते हैं। वह अपनी ड्यूटी के हिसाब से जिम का समय तय करते हैं। किसी दिन उन्हे सुबह जाना पड़ता है तो कभी शाम। अपनी कड़ी मेहनत और विरोधियों के प्रति सम्मान के कारण ही हरियाणा का यह पुलिस वाला मिस्टर हरियाणा का खिताब जीत सकता है। हालांकि राहुल ने बताया कि मुकाबला काफी मुश्किल भरा रहा।

राहुल यादव की तैयारी के पीछे दो लोगों का हाथ रहा, जो इस क्षेत्र के मास्टर हैं। राहुल को तैयार करने वाले बॉडीबिल्डर आनंद काद्यान और वेटलिफ्टर राहुल वत्स का योगदान रहा है। राहुल को अपने खान-पान पर भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। राहुल बताते हैं कि वह जो भी खाते हैं, जैसे दाल, चावल, अंडा सब कुछ उबला हुआ होता है। उन्होंने बताया कि उनका डाइट चार्ट आनंद काद्यान ने ही तैयार की है जो उन्हें किसी भी कीमत पर फॉलो करना ही होगा। राहुल ने बताया कि वह कभी-कभी नॉन-वेज भी खा लेते हैं लेकिन उनके शरीर के लिए शाकाहारी खाना ही सही रहेगा।

यादव ने बताया कि उनके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट उनके बड़े भाई हैं, जो हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। राहुल ने कहा, “वह मुझे एक छोटे बच्चे की तरह मानते हैं।” राहुल यादव इस हफ्ते होने वाली राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। बता दें कि 10वीं मिस्टर इंडिया सीनियर बॉडीबिल्डिंग चैंपियनशिप 2 मार्च यानी गुरुवार को गुड़गांव में होनी है।

First Published on March 2, 2017 9:35 am