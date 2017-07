जग्गा जासूस में नजर आ चुकी अभिनेत्री बिदिशा की खुदकुशी के बाद पति गिरफ्तार

गुरुग्राम पुलिस ने असमी अभिनेत्री और गायिका बिदिशा बेजबरूआ के पति को गिरफ्तार किया है। अभिनेत्री यहां के सेक्टर 43 के सुशांत अपाटर्मेंट के बी 91 में अपने पति के साथ रहती थीं। वह अपने घर में सोमवार को कथित तौर पर खुदकुशी कर ली थी। बिदिशा के पति निशित झा एस्कॉन इंडिया में सेल्स मैनेजर के पद पर काम करते हैं। वह बीते सप्ताह ही यहां पर भाड़े के फ्लैट में आए थे। पुलिस ने बताया कि निशित को मंगलवार की रात सूरत से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि अभिनेत्री के पिता की शिकायत पर झा को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अभिनेत्री के पिता बेजबरूआ के अनुसार, उनकी शादी पिछले साल 28 अप्रैल को हुई थी। उनका कहना था कि दोनों के बीच बीते अप्रैल महीने से खटास चल रहा था। जिससे उनके बीच लगातार काफी तनाव रहते थे। पिता बेजबरूआ का कहना है कि सोमवार को उन्होंने उसे गुवाहाटी से यहां आने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि उसे बुलाने का मकसद उसे अपने पति को तलाक देने का था। मैंने कहा कि वह अपने पति को तलाक दे।

अनुराग बसु की ‘जग्गा जासूस’ में अंतिम बार दिखीं बिदिशा बेजबरूआ ने सोमवार शाम को खुदकुशी कर ली थी। पुलिस ने कहा कि 27 साल की अभिनेत्री जानी-मानी टीवी शख्सियत थीं और उन्होंने कई स्टेट कार्यक्रमों की मेजबानी की है। वह हाल में मुंबई से गुरुग्राम आई थीं। असम के मुख्यमंत्री सरबानंद सोनोवाल ने अभिनेत्री की मौत की सही तरीके से जांच के लिए हरियाणा के अपने समकक्ष मनोहर लाल खट्टर से बात की है। पुलिस उपायुक्त (पूर्व ) दीपक सहरन ने बुधवार को बताया था कि बेजबरूआ अपने किराए के आवास में पंखे से लटकी मिली थीं। उन्होंने यह हाल ही में लिया था। उन्होंने कहा कि अभिनेत्री के पिता ने पुलिस को सूचित किया था कि वह फोन पर बात नहीं कर रही हैं। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो मुख्य द्वार और दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और वह उन्हें लटकी हुई मिलीं। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। गुवाहाटी की रहने वाली अभिनेत्री दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (आइआइएमसी) से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर चुकी हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 20, 2017 2:22 am