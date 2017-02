अस्पताल ने बनाया 20 लाख का बिल, फिर कहा- पैसे नहीं हैं तो बच्चे को जहर की सूई दे दो, लावारिस बता सरकारी अस्पताल में छोड़ा

गुड़गांव के सेक्टर 14 स्थित एक निजी अस्पताल में समय से पहले जन्मे बच्चे (premature) के इलाज में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। बच्चे के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने बच्चे को चार महीने तक भर्ती रखा और 20 लाख रुपए का बिल बना दिया। इतना ही नहीं, पिता के मुताबिक अस्पताल ने यह तक कहा कि अगर पैसे नहीं है तो बच्चे को जहर की सूई दे दो। इसके अलावा आरोप हैं कि पैसे लेने के बाद हॉस्पिटल ने बच्चे को लावारिस बताकर सिविल अस्पताल में छोड़ दिया।

जानकारी के मुताबिक, नारनौल के रहने वाले प्रदीप की पत्नी ने जुलाई 2016 में 7 माह के प्रिमेच्योर बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे की तबियत बिगड़ते देख उसे सेक्टर 14 स्थित निजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। पुलिस को दी शिकायत में बच्चे के माता-पिता ने आरोप लगाया कि हॉस्पिटल ने 3 लाख रुपए खर्च और 1 महीने का समय मांगा था, लेकिन फिर भी बच्चे को 4 महीने तक एडमिट रखा गया। मां ने बताया कि इलाज के दौरान बच्चे की तबियत में सुधार नहीं हुआ और डॉक्टर भी ठीक से बात नहीं करते थे।

प्रदीप ने बताया कि चार महीने बाद भी बच्चे की हालत में सुधार ना होने पर हॉस्पिटल ने 20 लाख का बिल बना दिया। प्रदीप जब अपनी पत्नी के साथ पैसे का इंतजाम करने गांव चला गया तो हॉस्पिटल ने बच्चे को लावारिस घोषित कर सिविल अस्पताल में छोड़ दिया। फिलहाल बच्चा दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट है। प्रदीप ने बताया कि पुलिस से शिकायत करने पर भी कोई फायदा नहीं लगा। पुलिस व हॉस्पिटल प्रशासन मिले हुए हैं और अब वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

First Published on February 7, 2017 9:16 am