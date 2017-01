रेप के बाद 10 साल की बच्ची का क़त्ल, कंबल में लपेट कर टैंक में फेंकी लाश

गुड़गांव में एक 10 साल की मासूम बच्ची का रेप के बाद कत्ल किए जाने की घटना सामने आई है। बच्ची का शव एक पांच फीट गहरे टैंक में पड़ा मिला। गुड़गांव पुलिस के मुताबिक, बच्ची पिछले हफ्ते से गायब थी। मंगलवार को शव की जांच करने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची का रेप किया गया था। पुलिस ने बताया कि सोमवार शाम करीब 6 बजे सरस्वती कुंज इलाके में कुछ बच्चों को खेलते हुए लड़की की लाश मिली थी, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई थी।

पुलिस ने बताया कि बच्ची को टैंक में फेंकने से पहले उसे कंबल में लपेटा गया, हालांकि लड़की के कपड़े जैसे के तैसे थे। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर दीपक माथुर ने कहा, “बच्ची का रेप किया गया था जिसके बाद उसे मार दिया गया। उसकी गर्दन पर बना निशाना बताता है कि उसका गला काटने की भी कोशिश हुई… इसके अलावा शायद शव को जलाने की भी कोशिश की गई थी।”

बच्ची ताऊ देवी लाल पार्क के स्लम इलाके में रहती थी और 15 जनवरी से लापता थी। बच्ची के माता-पिता गुड़गांव में सफाई मजदूर हैं। इस मामले की जांच कर रहे ASI संजय कुमार ने कहा, “उसके माता-पिता का कहना है कि 15 जनवरी को वह दोनों ही काम पर गए थे। जब रात को वह घर वापस लौटे तो उनकी बेटी गायब थी। कई घंटे तलाश करने के बाद भी जब बच्ची नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस को जानकारी दी थी। 16 जनवरी को मामला दर्ज किया गया था।”

शव मिलने के बाद सुशांत लोक पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 163 (अपहरण) और 366A (नाबालिग लड़की का उपार्जन) के तहत मामला दर्ज किया गया है। ASI संजय कुमार ने कहा, “पीड़िता का पोस्ट मार्टम किया जा चुका है, और जांच के बाद ज्यादा जानकारी साझा की जाएगी।”

First Published on January 25, 2017 9:01 am