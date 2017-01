हरियाणा: मिर्चपुर में फिर झड़प, दलित परिवारों का पलायन

हिसार जिले के गांव मिर्चपुर में एक बार फिर से जाट और दलित समुदाय के लोगों में खूनी संघर्ष हुआ। मामला तंज कसने से शुरू हुआ जो मारपीट में बदल गया। घटना सोमवार रात की है। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर मिर्चपुर में अस्थायी पुलिस चौकी स्थापित करते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। रातभर प्रशासनिक अधिकारी दलितों और जाटों में समझौता करवाने में लगे रहे लेकिन मंगलवार की सुबह दर्जनों दलित परिवारों ने गांव से पलायन कर दिया। दोनों समुदायों में यह विवाद पिछले छह साल चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक गांव के स्कूल में सुमित नंबरदार ने दौड़ प्रतियोगिता करवाई थी। इस प्रतियोगिता को दलित समुदाय के शिवकुमार जीता। देर शाम जब वह दोस्तों के साथ घर लौट रहा था तो दूसरे पक्ष के लोगों ने नशे में उस पर तंज कसने शुरू कर दिए। कुछ देर में वहां दोनों पक्षों के लोग जुट गए। एक-दूसरे पर लाठियों और र्इंटों से हमला किया। पुलिस पहुंची तो उससे भी झड़प हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। इस संघर्ष में दलित समुदाय के नौ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिनमें एक की हालत बेहद गंभीर होने के कारण उसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज भेज दिया।

आरोप है कि जाट समुदाय के दो युवक शिव कुमार के पास आए और उससे गाली-गलौज करने लगे। शिव कुमार ने रोका तो उन युवकों ने उस पर हमला कर दिया। शिव के परिवार के सदस्य बीच बचाव करने आए तो उन पर भी हमला बोल दिया गया। हमले में शिव कुमार केअलावा सोमनाथ, रोहित, हरप्रीत और गुरमीत को चोट आई हैं। वहीं दूसरे गुट के राहुल पुत्र ईश्वर, राहुल पुत्र प्रकाश और संदीप को भी चोट लगी हैं। इस घटना के बाद मिर्चपुर पुलिस छावनी में तबदील हो गया है। प्रशासनिक अधिकारियों के प्रयासों के बावजूद आज सुबह 40 परिवारों के करीब 100 लोगों ने गांव छोड़ दिया। इनमें महिलाएं और बच्चे भी हैं।इस घटना के बाद हिसार के एसपी राजेंद्र मीणा, एसडीएम अशोक बंसल दिनभर मिर्चपुर के दलितों के साथ बैठक करके उन्हें वापस गांव लौटने के लिए प्रेरित कर रहे। प्रशासन के सभी प्रयास विफल होते देख देर शाम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए हरियाणा के समाज कल्याण मंत्री कृष्ण बेदी और परिवहन मंत्री कृष्ण पंवार को मिर्चपुर जाने के आदेश जारी कर दिए हैं।

मामला मारपीट का

मिर्चपुर में फिर से शुरू हुए तनाव के बाद हिसार एसपी राजेंद्र मीणा ने कहा कि यह मामला जातिगत रंजिश का नहीं बल्कि आपसी विवाद और मारपीट का है। पुलिस ने मामला दर्ज करके एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बहुत जल्द विवाद को सुलझा लिया जाएगा।

First Published on February 1, 2017 1:11 am