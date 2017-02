ट्रैफिक जाम ने बचाई टोल प्लाजा मैनेजर की जान, टोल मांगने पर गुड़गांव में बदमाशों ने किया था अगवा

कोई सोच भी नहीं सकता कि सड़कों पर लगने वाले ट्रैफिक की वजह से किसी की जान भी बच सकती है लेकिन ऐसा गुरुग्राम में हुआ है जहां पर एक व्यक्ति का अपहरण करके भाग रहे बदमाश ट्रैफिक में फंस गए और वह व्यक्ति बदमाशों के चंगुल से निकल भागने में कामयाब हो गया। यह घटना दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे पर बने खेड़की दौला टोल प्लाजा की है। गुरुवार की सुबह दिल्ली की तरफ से आ रही मर्सिडीज कार को टोल प्लाजा पर रोक कर टोल मांगा गया तो कार में सवार लड़के ने टोल देने से मना कर दिया। लड़के ने टोल के कर्मचारी को अपना लाइसेंस दिखाया जो महेश नाम से था और उसपर आस-पास के किसी गांव का पता लिखा हुआ था।

लाइसेंस देखने के बाद टोल कर्मचारी ने लड़के से कहा कि आप अपनी गाड़ी की आरसी दिखा दो या 60 रुपए का टोल कटवा कर जा सकते हो। इस पर लड़का भड़क गया और वह कर्मचारी के साथ गाली-गलौच करने लगा। हंगामा होते देख टोल मैनेजर मनोज कुमार वहां पहुंच गए और उन्होंने लड़के से कहा कि क्यों लड़ रहे हो, टोल दे दो और आप चले जाओ लेकिन लड़का नहीं माना। लड़का वहां कर्मचारियों और मैनेजर को धमकी देने लगा कि मैं तुम्हें देख लूंगा। इसके बाद मैनेजर ने उसे बिना टोल दिए जाने दिया।

करीब डेढ़ घंटे के बाद वह लड़का करीब 15 लोगों के साथ वापस टोल प्लाजा पर पहुंचा और बंदूक की नोक पर मैनेजर से मारपीट कर उसका अपहरण कर लिया। टोल प्लाजा से मनोज का अपहरण करके बदमाश 150 मीटर ही आगे चले थे कि गुरुग्राम के जानलेवा ट्रैफिक में वे फंस गए। उन्होंने ट्रैफिक से निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन वह निकल नहीं पाए जिसका फायदा उठाते हुए टोल मैनेजर मनोज कुमार उनके चंगुल से भाग निकला।

इस घटना की सूचना तुरंत ही टोल कर्मचारियों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच शुरू कर उन लड़कों की तलाश कर रही है। सीसीटीवी के जरिए उन लड़कों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले भी इस टोल प्लाजा पर हंगामा हुआ था जब एक कांग्रेस नेता ने टोल देने से मना कर दिया था।

First Published on February 18, 2017 10:45 am