सीनियर आईपीएस की बेटी से हुई सांसद दुष्यंत चौटाला की सगाई, पैरोल पर छूटे पिता और दादा भी हुए शरीक

देश के सबसे युवा सांसद दुष्यंत चोटाला की मंगलवार (3 जनवरी) को सगाई हुई। उन्होंने सीनियर आईपीएस अफसर की बेटी मेघना अहलावत से सगाई की। दोनों की सगाई का कार्यक्रम गुड़गांव के एक बड़े फाइव स्टार होटल में किया गया था। सगाई का यह कार्यक्रम परिवार का मिलन समारोह भी बन गया। क्योंकि सगाई के लिए दुष्यंत के पिता अजय चौटाला और दादा ओमप्रकाश चौटाला दोनों जेल से पैरोल पर बाहर आए थे। दुष्यंत चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के सांसद हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में वह हरियाणा के हिसार से जीते थे। दुष्यंत अजय चौटाला के बेटे हैं और ओमप्रकाश चौटाला के वह पोते हैं। दोनों जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काट रहे हैं। दोनों दुष्यंत की सगाई के लिए एक दिन की पैरोल पर बाहर आए।

कार्यक्रम में चौटाला के भाई और पूर्व सांसद रंजीत सिंह भी दिखाई दिए। दोनों को आपस में राजनीतिक शत्रु माना जाता था। लेकिन कार्यक्रम में वे भी शामिल हुए।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने अदालत ने 18 नवंबर को मेडिकल इलाज के लिए 60 दिनों के पैरोल की मांग की थी। 82 साल के चौटाला ने पोलियोग्रस्त अपने पांव के इलाज के लिए 60 दिनों की पैरोल मांगी थी।

फोटो क्रेडिट – फेसबुक फोटो क्रेडिट – फेसबुक

First Published on January 5, 2017 8:52 am