हरियाणा के हिसार में मोहम्मद हारून कासनी की मस्जिद के बाहर पिटाई का मामला सुर्खियों में रहा। पीड़ित पक्ष का दावा है कि बजरंग दल के लोगों ने उसके साथ मार-पीट और की ‘भारत माता की जय’ के नारे लगवाने की कोशिश की। इस घटना का वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। वहीं जिस मस्जिद के बाहर यह घटना हुई थी उससे जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है। 16 जुलाई को पोस्ट किए गए इस वीडियो को 10 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। हिंद के मसलमानों कि आवाज़ (@voiceofindianmuslim) नाम के एक फेसबुक अकाउंट से इस वीडियो को पोस्ट किया गया है।

वीडियो में हरियाणा शिरोमणि अकाली दल यूथ विंग के हरजीत सिंह हैं जिन्होंने अपना समर्थन पीड़ित पक्ष के लिए जाहिर किया है। वीडियो के मुताबिक हरजीत सिंह उस मस्जिद में मौजूद हैं जहां पर मार-पीट हुई थी। वहीं वीडियो में हरजीत, मुस्लिम कल्याण कमेटी के प्रधान निसार खान से भी बातचीत की। खान वीडियो में पूरी घटना का ब्यौरा दे रहे हैं। खान ने घटना की निंदा भी की और राज्य में बीजेपी की खट्टर सरकार की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, “ये खट्टर सरकार की चाल है जो हमें बांटना चाहती है।” खान ने यह दावा भी किया कि गुंडागर्दी करने वाले लोग बजरंग दल के कपिल वत्स के नेतृत्व में वहां पहुंचे थे। वीडियो में हरजीत सिंह खान के लिए अपना और अपनी पार्टी का समर्थन देने की बात भी कहते हैं। सिंह ने खान से कहा, “हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से हम आपके साथ हैं, जहां आप बुलाएंगे हम आपके साथ खड़े हैं। जुल्म के खिलाफ हम साथ मुकाबला करेंगे।”

हारून को मारा थप्पड़ (Source: Aaj Tak/YouTube)

वीडियो को लगभग 55 हजार के करीब शेयर्स मिल चुके हैं। वबीं 40 हजार के करीब लाइक्स भी मिले हैं। मार-पीट के इस मामले में लगभग 100-125 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। हारून कासनी के मुताबिक अमरनाथ यात्रा के दौरान हुए आतंकी हमले के विरोध में बजरंग दल कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। हारून ने इंडिनय एक्सप्रेस से बातचीत में बताया था कि वो हमलावरों को लगातार ये समझाते रहे कि वो आतंकवादियों के विरोधी हैं लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी।

अकालियों ने दिया समर्थन (Source: Facebook/हिंद के मसलमानों कि आवाज़ @voiceofindianmuslim)

