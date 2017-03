हरियाणा में शराब पीना हुआ महंगा, सरकार ने 20 फीसदी तक बढ़ाई कीमत

हरियाणा में अगले वित्त वर्ष से शराब 20 फीसदी तक महंगी हो जाएगी। हरियाणा में अब शराब पीने वालों को ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। हरियाणा सरकार में आबकारी एवं कराधान मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने रविवार को नई नीति की घोषणा करते हुए वर्ष 2017-18 की नई आबकारी नीति लागू की। नई नीति से बाद वैट, आबकारी शुल्क और लाइसेंस फीस बढ़ोत्तरी होगी। इस नीति के बाद राज्य में शराब के दामों में बढ़ोतरी से राजस्व को 5500 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। वहीं पिछले साल राज्य सरकार को 4900 करोड़ मिले थे। हरियाणा सरकार के मुताबिक इस बार 185 पंचायतों में इस बार ठेके नहीं खुलेंगे क्योंकि इन पंचायतों ने गांव में शराब के ठेके ना खोलने का आग्रह किया था। जिसे खट्टर सरकार ने मान लिया।

ये बढ़ी हुई कीमती दिल्ली से सटे फरीदाबाद, बहादुरगढ़, गुरुग्राम में भी लागू हो जाएगी। हरियाणा के आबकारी एवं कराधान मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के मुताबिक करीब 500 शराब की दुकानें स्थानांतरित की जाएंगी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया गया है। क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग और राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में शराब की कोई दुकान नहीं होगी। हालांकि ये नियम 500 मीटर के दायरे में आने वाले बार और PUBS पर लागू नहीं होगा।

नई नियमों के बाद अंग्रेजी शराब की अगल-अलग ब्रांड की बोतलें अब 70 से दो सौ रुपये तक महंगी हो जाएगीं वहीं देशी शराब की बोतले दस रुपये तक महंगी हो जाएगी। बीयर की बोतल पांच रुपये तक महंगी होगी।

कैप्टन अभिमन्यु बताया कि नई नीति के तहत दिल्ली से फरीदाबाद में बार के लिए वार्षिक लाइसेंस फीस 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये, वहीं दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 12.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये और अन्य जिलों में 7.5 लाख रुपये से बढ़ाकर नौ लाख रुपये कर दिया गया है। वहीं कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि अब बिना बिल के 1000 से ऊपर की शराब नहीं मिलेगी।

नई नीति के तहत देसी शराब (सीएल) 120 की जगह 130 रुपये में, कैंड बीयर (स्ट्रांग) 80 की बजाए 85 रुपये में, कैंड बीयर (लाइट) 70 की जगह 75 रुपये में, बीयर (स्ट्रांग बीयर) 60 की जगह 65 रुपये में, ब्लैक डॉग 8इयर्स, टीचर, ब्लैक एंड व्हाइट 1300 की जगह 1500 रुपये में मिलेगी।

First Published on March 6, 2017 11:32 am