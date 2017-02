निगम चुनावों को पास देख गुरुद्वारा कमेटी चुनाव से बनाई दूरी

राजधानी में आगामी दिल्ली नगर निगम के चुनावों को देखते हुए कोई भी राजनीतिक दल खुलकर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनावों में सक्रिय भूमिका अदा नहीं कर रहा है। राजधानी के तीनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि यदि इन चुनावों में हार गए तो उसका असर आगामी निगम चुनावों पर पड़ेगा।

गुरुद्वारा कमेटी के चुनावों में यदि किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा कोई उम्मीदवार हारता है, तो आगे चलकर प्रचार यह होगा कि वह पार्टी राजधानी में अपना आधार खो रही है। आम आदमी पार्टी ने तो खुलकर बयान भी दे दिया है कि उसकी गुरुद्वारा कमेटी के चुनावों में कोई भी भूमिका नहीं है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनावों में कुल 335 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। चुनाव 46 वार्डों पर होना है। पिछले चुनावों को देखें तो मुख्य रूप से मुकाबला शिरोमणी अकाली दल बादल गुट के मंजीत सिंह जीके, मनजिंदर सिंह सिरसा गुट और शिरोमणी अकाली दल, सरना गुट के परमजीत सिंह सरना गुट के बीच रहा है।

पिछले गुरुद्वारा कमेटी के चुनावों में सरना गुट सिर्फ 8 सीटों पर जीता था। उस गुट के प्रमुख परमजीत सिंह सरना भी चुनाव हार गए थे। इस बार के चुनावों में कई गुट राजनीति के अखाड़े में हैं। मंजीत सिंह जीके गुट ने सभी 46 वार्डों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। इसी तरह सरना गुट ने भी सभी 46 वार्डों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। पंथक सेवा दल ने 39 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनके एक उम्मीदवार रविंद्र सिंह कोहली बादल गुट के उम्मीदवार के समर्थन में बैठ गए हैं। वे मॉडल टाऊन से चुनाव लड़ रहे थे। अकाली दल ने 9 वार्डों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं।

11 वार्डों पर अकाल सहाय वेलफेयर सोसायटी चुनाव लड़ रही है। चुनाव में 184 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। निर्दलियों में कांग्रेस के पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवाह हैं, जो जंगपुरा वार्ड से चुनाव लड़ रहें हैं। शिरोमणी अकाली दल मंजीत सिंह जीके गुट पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का गुट माना जाता है। इस गुट को भाजपा का भी समर्थक माना जाता है। वैसे दिल्ली में जो भी चुनाव होते हैं, बादल गुट अकाली दल भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ता है। इसी तरह सरना गुट को कांग्रेस का समर्थक माना जाता है। लेकिन नवंबर 1984 के दंगों में कांग्रेस का नाम आने से यह गुट कभी भी खुद को कांग्रेस समर्थक नहीं कहता है।

वैसे हाल ही में पंजाब के चुनावों में परमजीत सिंह सरना वहां पर मुख्यमंत्री के कांग्रेस के उम्मीदवार अमरिंदर सिंह के लिए वोट की अपील करते देखे गए। इस मामले में सरना का कहना है कि वे और कैप्टन अमरिंदर सिंह मित्र हैं और उसी नाते वे उनका प्रचार करने पंजाब गए थे। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनावों में पंथक सेवा दल भी मैदान में हैं। इसके प्रमुख आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह कालका हैं। चुनावों में टिकटों का वितरण उन्होंने ही किया है। इस गुट को सभी 46 वार्डों से अपने उम्मीदवार भी नहीं मिले हैं। उसे देखते हुए आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि उसका कमेटी के चुनावों से कोई मतलब नहीं है।

First Published on February 18, 2017 1:36 am