भगवान भोले ने मुझे ‘जहर’ पचाने की शक्ति दी और मैं देश सेवा करता रहा- जन्मस्थान वडनगर पहुंचकर बोले पीएम नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री का पद भार संभालने के बाद से अपने जन्म स्थान की पहली यात्रा पर आए नरेन्द्र मोदी ने आज (8 अक्टूबर) एक रोड शो किया और यहां अपने स्कूल गए। उन्होंने कहा कि इस नगर ने उन्हें ‘जहर पीना’ सिखाया। मोदी अपने स्कूल गए, जहां उन्होंने पढ़ाई की थी। उन्होंने बी एन हाईस्कूल परिसर की मिट्टी को माथे पर लगाया। वह कभी वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। उन्होंने गुजरात से दिल्ली तक के सफर को याद किया। वह गुजरात में साल 2001 से 13 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे। बता दें कि राज्य में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं इस लिहाज से उनका ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव के आशीर्वाद से वह 2001 से ही देश की सेवा कर रहे हैं, जबकि इन वर्षों में कुछ लोगों ने उनपर खूब ‘‘विष वमन’’ किया है। वह राज्य में 2002 के दंगों के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान अपने ऊपर किए गए हमलों का संभवत: जिक्र कर रहे थे। मोदी ने कहा, ‘‘वडनगर ने मुझे जहर पीना सिखाया।’’ उन्होंने काशी ( वाराणसी) की तरह अपने जन्म स्थान के शिव की भूमि होने का जिक्र करते हुए यह कहा। वाराणसी उनका लोकसभा क्षेत्र भी है।

VIVO Pro Kabaddi 2017 Live Score, गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स vs पटना पाइरेट्स: GFG ने दर्ज की 33-29 से जीत

#WATCH Live from Gujarat: PM Modi addresses a public rally in his hometown #Vadnagar. http://t.co/m7XPcl6nei

— ANI (@ANI) October 8, 2017