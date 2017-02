अवैध सम्बंध के शक में पति ने की पत्नी की हत्या

शक के सामने लोगों की सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो जाती है. ऐसा ही सूरत के पालनपुर में देखने को मिला है जहां पर एक आदमी ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसे अपनी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध सम्बंध होने का शक था. आरोपी राकेश अग्रवाल अपनी पत्नी दीपा और बेटी के साथ पालनपुर के सिद्धांचल अपार्टमेंट में रहता था. आए दिन राकेश और दीपा के बीच किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था. घटना से पूर्व भी दोनों के बीच काफी कहासुनी हुई थी जिसके बाद राकेश ने अपनी पत्नी दीपा को मौत के घाट उतार दिया. जिस समय राकेश ने इस वारदात को अंजाम दिया उस समय उसकी बेटी भी वहां मौजूद थी. आपको बता दें कि मूलरुप से राकेश उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और 6 महीने पहले ही वह सूरत में नौकरी करने के लिए आया था. सिद्धांचल अपार्टमेंट में रह रहे राकेश के पड़ोसियों का कहना है कि राकेश और दीपा के बीच हमेशा किसी न किसी बात को लेकर कहासुनी होती रहती थी. उन्होंने बताया कि राकेश को दीपा पर शक था कि उसका किसी व्यक्ति के साथ अवैध सम्बंध है.

30 जनवरी की रात भी दोनों के बीच काफी विवाद हुआ जिसके बाद राकेश ने पूरी योजना के तहत दीपा की हत्या कर दी. इसके बाद राकेश ने दीपा के माता-पिता को फोन करके कहा कि आप लोग जल्दी आ जाओ आपकी बेटी चक्कर खाकर गिर पड़ी है. जिस समय राकेश ने दीपा के माता-पिता को फोन किया उस समय वे लोग धार्मिक यात्रा पर थे. यह खबर सुनते ही दोनों यात्रा को छोड़कर अपनी बेटी के घर पहुंच गए जहां पर उन्हें पता चला की उनकी बेटी मर चुकी है.

दीपा का अंतिम संस्कार कराने के लिए एकता मंच नाम की संस्था राकेश के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि दीपा के शरीर पर काफी निशान हैं जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया गया कि दीपा की हत्या की गई है. इस घटना की सूचना संस्था ने पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस ने राकेश को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस द्वारा सख्ताई से पूछताछ किए जाने पर राकेश ने कबूल किया कि उसी ने अपनी पत्नी दीपा की हत्या की है क्योंकि उसे दीपा का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध सम्बंध होने का शक था.

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 2, 2017 8:47 am