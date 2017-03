वीडियो: सूखे कुएं में गिरी शेरनी, वन विभाग की टीम ने रस्सी डालकर चार घंटे में निकाला बाहर

गुजरात के अमरेली के पास विजयनगर गांव में शनिवार देर रात एक शेरनी सूखे कुएं में गिर गई। रविवार सुबह जब गांव के लोगों को पता चला तो वहां देखने वालों की भीड़ जुट गई। जानकारी के मुताबिक रात में एक शेरनी सुअरों को पीछा कर रही थी तभी एक खेत में बने कुएं में गिर गई। सुबह जब उसके दहाड़ने की आवाज सुनी तो मौके पर लोग पहुंचने लगे। इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी।

जिसके बाद थोड़ी ही देर में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू में जुट गई। वन विभाग की टीम ने किसी तरह शेरनी के पेट में रस्सी फंसाई और करीब चार घंटों की मशक्कत के बाद उसे बाहर निकालकर पिंजरे में बंद कर दिया। इस बीच अच्छी बात यह रही कि कुएं में पानी नहीं था। विजयनगर गांव में ही कृषि राज्य मंत्री वल्लभ वघासिया भी रहते हैं, जैसे ही उनको सूचना मिली तो वह भी कुएं के पास पहुंच गए। इस दौरान ऑपरेशन में टीम मेंबर्स में से किसी को भी कोई चोट नहीं पहुंची।

