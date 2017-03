गुजरात: कुएं में गिरा शेर का बच्चा, चारपाई की मदद से निकाला बाहर, 4 घंटे चला ऑपरेशन

गुजरात के अमरेली जिले में वन विभाग के अधिकारियों ने चार घंटे तक चले अभियान के बाद एक कुएं से सिंह के डेढ़ साल के शावक को बचा लिया। वन अधिकारी रामभाई मोरे ने बताया कि शुक्रवार को सावरकुंडला तहसील के आसांदा गांव में शावक पानी से भरे 60 फीट गहरे कुएं में गिर गया था। जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू की गई। लगभग चार घंटे तक चले इस अभियान के बाद उसे बचा लिया गया।

मोरे ने कहा कि शावक को लकड़ी की चारपाई के सहारे कुंए से बाहर निकाला गया। हालांकि, उसे किसी तरह की चोट नहीं आई। वन अधिकारी ने बताया कि रविवार को उसकी मां से मिला दिया गया है।

Amreli (Gujarat): Lion fell into a 50-feet deep well; villagers dropped a ‘khaat’ inside for lion to climb on; later rescued by forest dept. pic.twitter.com/0VeHUmThva

— ANI (@ANI_news) March 12, 2017