गुजरात: पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल का अमित शाह को पत्र, मेरी सीट पर नए चेहरे को उतारें

गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को पत्र लिख अनुरोध किया है कि आगामी चुनाव में नए चेहरों को मौका दिया जाए। पत्र में उन्होंने इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव ना लड़ने की भी मंशा जाहिर की है और अपने चुनावी क्षेत्र से किसी नए चेहरे को मौका दिए जाने की अपील की। इसपर उन्होंने अपनी उम्र का हवाला दिया है। पत्र में लिखा गया है कि पार्टी मेधावी और विजयी उम्मीदवारों को मौका दे। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री बीते सप्ताह 75 वर्ष की हो गईं, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गांधीनगर स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। चुनावी माहौल में दोनों की मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रिपोर्ट की मानें तो अमित शाह ने उनसे चुनावी अभियान में भाग लेने के लिए कहा था। क्योंकि आनंदीबेन पटेल के समर्थन, खासतौर पर पाटीदार समुदाय के समर्थन के बिना भाजपा को 150 सीटों का आंकड़ा पार करना काफी मुश्किल भरा हो सकता है।

साल 2014 में हुए चुनाव में नरेंद्र मोदी को मिले भारी पटेल समर्थन और उनके पीएम बनने के बाद आनंदीबेन पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था। पटेल तब गुजरात की पहली मुख्यमंत्री बनी थीं। हालांकि अगस्त, 2016 में स्थानीय चुनावों में पार्टी उम्मीदवारों की हार और पाटीदार समुदाय के आंदोलन की वजह से उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री ने साल 1987 में भाजपा ज्वाइन की थी। जबकि 1990 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीता। वर्तमान में पटेल घाट तोडिया विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं।

Anandiben Patel writes to BJP Pres Amit Shah, stating that in place of her new people must be given a chance to contest 2017 Gujarat polls. pic.twitter.com/TB7doOG12A

— ANI (@ANI) October 9, 2017