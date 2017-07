अमरनाथ हमला: सूरत पहुंचे श्रद्धालुओं के शव, एयरपोर्ट पर गम और गुस्सा

अमरनाथ आतंकी हमले में मरने वाले 5 श्रद्धालुओं का पार्थिव शरीर सूरत एयरपोर्ट पहुंच गया है। वायुसेना के जिस विशेष विमान से श्रद्धालुओं का शव लाया गया उसी से घायल यात्री भी सूरत पहुंचे हैं। सूरत एयरपोर्ट पर गुजरात के सीएम विजय रुपानी ने हमले में घायल यात्रियों से मुलाकात की है, और उनका हालचाल पूछा है। मुख्यमंत्री ने घायलों को सभी चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही सीएम विजय रुपानी ने आतंकी हमले में मारे गये लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया है, इसके अलावा घायलों को राज्य सरकार दो लाख रुपये देगी। सोमवार यानी कि 10 जुलाई को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में 7 श्रद्धालु मारे गये थे, मारे गये श्रद्धालुओं में 5 गुजरात के और 2 महाराष्ट्र के यात्री थे। इस घटना में आतंकियों की गोली से 19 यात्री घायल भी हुए थे।

Surat: Gujarat CM Vijay Rupani meets #AmarnathYatra pilgrims injured in terrorist attack yesterday pic.twitter.com/0aUycqHFfI — ANI (@ANI_news) July 11, 2017

Mortal remains of #AmarnathYatra pilgrims who lost their lives, brought to Surat, Gujarat. Injured persons have also been brought pic.twitter.com/Ni2aCiwXBp — ANI (@ANI_news) July 11, 2017

People from Gujarat who have lost lives will get Rs 10 lakh each from Gujarat Govt, injured to be given Rs 2 lakh: Vijay Rupani,Gujarat CM pic.twitter.com/fUOWmL4Hwd — ANI (@ANI_news) July 11, 2017

इस बीच इस हमले में सलीम नाम का एक मुस्लिम बस ड्राइवर बस में सवार यात्रियों के लिए फरिश्ता बनकर आया। सलीम ने आतंकियों की फायरिंग के बावजूद साहस का परिचय दिया और लगातार बस को चलाता रहा, गोलियां चलते रहने के बावजूद उसने बस को रोका नहीं। अगर सलीम ने बस रोक दी होती तो इस घटना में मरने वालों की संख्या दर्जनों हो सकती थी। गुजरात के सीएम विजय रुपानी ने बस ड्राइवर सलीम की तारीफ की है। सीएम रुपानी ने कहा है कि वे बस ड्राइवर सलीम का नाम वीरता पुरस्कार के लिए प्रस्तावित करेंगे।

Want to thank bus driver for saving lives of people even when there was firing going on. Will nominate his name for bravery award:Gujarat CM — ANI (@ANI_news) July 11, 2017

Lagatar firing huyi, main isliye ruka nahi, bus chalata raha: Salim,Driver of the bus #AmarnathYatra pic.twitter.com/ZstNhhmmQF — ANI (@ANI_news) July 11, 2017

ड्राइवर सलीम ने पूरी घटना को बताते हुए कहा कि लगातार फायरिंग हुई, लेकिन मैं बस को रोका नहीं, बस चलाता रहा। बस ड्राइवर सलीम ने आगे कहा कि ऊपर वाले ने मुझे चलते रहने की ताकत दी और मैं बस चलाता ही रहा।

First Published on July 11, 2017 1:40 pm