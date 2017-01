”जो 10 साल में अमेठी को विकसित नहीं कर सका, वो गुजरात को बदलने वाले नरेंद्र मोदी पर राय दे रहा है”

गुजरात में हो रही वाइब्रेंट समिट में गुरुवार को केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्‍मृति ईरानी ने कांग्रेस उपाध्‍यक्ष राहुल गांधी पर तीखे प्रहार किए। राहुल ने एक दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी को देश में नोटबंदी के जरिए डर का माहौल पैदा करने का जिम्‍मेदार ठहराया था। स्‍मृति ने कहा, ”वाइब्रेंट समिट तब शुरू हुई जब मोदीजी राज्‍य के सीएम थे। मैंने 2014 में अमेठी से चुनाव लड़ा है। जो व्‍यक्ति अपने 10 साल पुराने राजनैतिक कॅरियर में अमेठी को विकसित नहीं कर पाया, वो गुजरात में 10 साल के शासन के दौरान राज्‍य को विश्‍व मानचित्र पर आर्थिक शक्ति के रूप में उभारने वाले शख्‍स पर राय दे रहा है। अगर आप उनके कार्यों की तुलना करें तो आपको पता चल जाएगा कि लोगों ने किस आधार पर नरेंद्र मोदी में विश्‍वास जताया, राहुल गांधी में नहीं।” गुजरात को देश में टेक्‍सटाइल सेक्‍टर का केंद्र बताते हुए ईरानी ने कहा कि गुरुवार को उनकी मौजूदगी में टेक्‍सटाइल कंपनियों के साथ 8,835 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए हैं।

स्‍मृति ने वाइब्रेंट गुजरात के मंच से राहुल गांधी पर हमला बोलने के बाद ट्विटर पर भी उन्‍हें नहीं बख्‍शा। राहुल ने 11 जनवरी को कहा था अब ‘अच्‍छे दिन तभी आएंगे जब कांग्रेस 2019 में सत्‍ता में वापस आ जाएगी।’ राहुल के भाषण के कुछ हिस्से सोशल मीडिया पर खासे वायरल हुए खासतौर पर जब उन्‍होंने कहा, ‘हमें यह बताने की जरूरत नहीं कि हमने पिछले 70 सालों में क्‍या किया या क्‍या नहीं किया। बीजेपी ने ढाई साल में वह कर दिया है जो हम नहीं कर पाए।’

उनके कहने का मतलब था कि ‘ नरेंद्र मोदी सरकार और आरएसएस के तहत भाजपा ने पिछले ढाई सालों में आरबीआई, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग समेत हर संस्था को कमजोर किया है’ मगर आम लोगों ने तो राहुल पर तंज कसे ही, 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्‍हें अमेठी से कड़ी चुनौती देने वाली स्‍मृति ईरानी ने भी चुटकी लेने में देर नहीं की।

स्‍मृति ने राहुल गांधी के कार्यालय द्वारा द्वारा किए गए तीन ट्वीट पर जवाब देते हुए उन्‍हें घेरा। जब राहुल ने कहा, ‘इससे पहले हर एक अर्थशास्‍त्री ने कभी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसा अक्षम फैसला किया है’, इस पर स्‍मृति ने पूछा, ”2जी, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्‍थ गेम्‍स, अगुस्‍ता- यही आपकी क्षमता की परिभाषा है???” अच्‍छे दिन वाले ट्वीट पर स्‍मृति ने कहा, ”क्‍या कांग्रेस यह मान रही है कि देश में दशकों के कांग्रेस शासन के बावजूद अच्‍छे दिन नहीं आए??”

जब राहुल गांधी ने की नरेंद्र मोदी की मिमिक्री:

First Published on January 13, 2017 8:12 am