सूरत: कारोबारी किशोर भजियावाला गिरफ्तार, काला धन सफेद करने के लिए 700 लोगों को लगाया था

सूरत के कारोबारी किशोर भजियावाला को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। भजियावाला की गिरफ्तारी शुक्रवार (20 जनवरी) को हुई। भजियावाला पर आरोप है कि उन्होंने नोटबंदी के बाद कालेधन को सफेद करने का काम किया था। भजियावाला के खिलाफ पहले ही केस दर्ज हो चुका था। दरअसल, नोटबंदी के बाद देशभर में आयकर विभाग छापे मार रहा था। ऐसे में सूरत से फाइनैंसर किशोर भजियावाला के पास से 10.45 करोड़ बरामद किए गए थे। आरोप था कि भजियावाला ने नकली बैंक खातों के जरिए कालेधन को ठिकाने लगाने की कोशिश की थी। भजियावाला कभी चाय बेचा करता था।

भजियावाला के पास से 400 करोड़ रुपये की संपत्ति से जुड़े कागजात भी मिले थे। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि किशोर ने नोटबंदी के बाद 700 लोगों को पैसा जमा करने और निकालने के काम में लगाया था।

खबरों के मुताबिक, किशोर भजियावाला के 27 बैंक खाते थे, जिनमें 20 बेनामी थे। इन्हीं के जरिए वह मनी लॉन्ड्रिंग करता था। हालांकि अब तक यह साफ नहीं हो पाया कि वह उसने कितना पैसा जमा कराया और कितना निकाला। आयकर विभाग ने उसके पास से 1,45,50,800 रुपये के नए नोट, 1,48,88,133 रुपये का सोना, 4,92,96,314 रुपये की गोल्ड जूलरी, 1,39,34,580 रुपये की डायमंड जूलरी और 77,81,800 रुपये की चांदी की जूलरी जब्त की थी। बैंकों और बड़े नेताओं के हाथ होने के शक के मद्देनजर मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया था।

इस वक्त की बाकी ताजा खबरों के लिए क्लिक करें

देखिए संबंधित वीडियो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 20, 2017 10:48 am