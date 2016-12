गुजरात में सिंगर्स पर 10 और 20 के नोटों में बरसा दिए 40 लाख रुपये, देखिए वीडियो

गुजरात में म्‍यूजिकल कार्यक्रम में 10 और 20 रुपये के नोटों में 40 लाख रुपये की नकदी गायकों पर उड़ा दी गई। यह कार्यक्रम नवसारी जिले में हुआ। इसका एक वीडियो सामने आया है। नोट बरसाने की यह घटना ऐसे समय में सामने आया है जब देश में नोटबंदी के चलते लोगों को नकदी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राजकोट से दो लोगों को 26 लाख रुपये के दो हजार के नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया है।

इस महीने की शुरुआत में भी गुजरात से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया था। उस समय बनासकांठा जिले के पालनपुर में एक लोक गायक पर 2000 रुपये के नए नोट बरसाए गए। मुक्‍तेश्‍वर महादेव मंदिर की ओर से आयोजित किए गए कार्यक्रम में श्रोताओं ने कीर्तिदान गढ़वी पर नए नोट बरसाए। सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम का वीडियो सामने आया था। लगभग डेढ़ मिनट के इस वीडियो में गढ़वी कहते सुनाई दिए, ”नए नोट के लिए लोग लंबी लाइनों में लगे हुए हैं लेकिन देखिए यहां बारिश हो रही है। नोटबंदी लोगों को धर्म पर पैसा खर्च करने से नहीं रोक सकती। दायरो(गुजराती लोक कार्यक्रम) में नोट बरसाने की पंरपरा है और इसके पीछे धार्मिक उद्देश्‍य है। दायरा में हम लोग जो पैसा इकट्ठा करते हैं उसे सामाजिक कामों पर खर्च करते हैं।”

कीर्तिदान गढ़वी काफी लोकप्रिय लोकगायक हैं। उनके पहले भी कई ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं जिसमें उन पर नोटों की बारिश होती है। वे सौराष्‍ट्र से आते हैं। गढ़वी कोक स्‍टूडियो में भी नजर आ चुके हैं।

Approximately Rs 40 Lakhs (in Rs 10 & Rs 20 notes) showered on folk singers in a musical event in Navsari, Gujarat pic.twitter.com/Z7xByQ1toL

— ANI (@ANI_news) December 26, 2016