गुजरात दंगों में मारे गए लोगों के शवों को कब्र से निकालने के मामले में तीस्ता सीतलवाड़ को राहत नहीं

सुप्रीम कोर्ट से 2002 के गुजरात दंगों के कुछ पीड़ितों की लाशें गैरकानूनी तरीके से कब्र से निकालने के मामले में कथित भूमिका को लेकर आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को सोमवार को कोई भी राहत नहीं मिल सकी। शीर्ष अदालत के इस आदेश का तात्पर्य हुआ कि पनम नदी के किनारे एक कब्रिस्तान से लाशें निकालने के संबंध में पंचमहल जिले के एक थाने में तीस्ता के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने से इंकार करने संबंधी गुजरात हाई कोर्ट के 27 मई के फैसले पर लगाई गई रोक भी स्वत: ही समाप्त हो गई। न्यायालय ने कहा कि तीस्ता की अपील पर उसके गुण दोष के आधार पर निर्णय करना आवश्यक नहीं है क्योंकि निचली अदालत में इस प्रकरण में पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव राय की पीठ ने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ के लिए अधिक उचित होगा कि वह तीन अप्रैल 2011 को दायर आरोप पत्र निरस्त कराने सहित राहत के लिए निचली अदालत से ही अनुरोध करें। पीठ ने तीस्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से सवाल किया कि जब आरोप पत्र दाखिल हो चुका है तो आप निचली अदालत में जाकर वहां ये सारे सवाल क्यों नहीं उठा सकते। न्यायालय ने तीस्ता को निचली अदालत जाने की छूट देते हुए इस अपील का निबटारा कर दिया।

तीस्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और वकील अपर्णा भट का कहना था कि इस मामले में हालांकि आरोप पत्र दाखिल हो चुका है परंतु इसमें उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। तीस्ता ने इन आरोपों से इंकार करते हुए दावा किया था कि दंगा पीड़ितों के मामलों को उठाने की वजह से ही उसे प्रताड़ित किया जा रहा है।

इससे पहले, गुजरात सरकार ने एक हलफनामे में इस प्रकरण में तीस्ता के खिलाफ चल रही जांच को न्यायोचित ठहराते हुए कहा था कि वास्तव में उसने ही 2006 में बगैर किसी अनुमति के ही कब्रों को खोदकर लाशें बाहर निकालने की योजना बनाई थी। राज्य सरकार का यह भी दावा था कि जांच के दौरान ही यह तथ्य उभर कर सामने आया था कि इस ममले में याचिकाकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ही मुख्य आरोपी है जिन्होंने अपने स्टाफ के जरिए कब्रों को खोदकर लाशें निकालने की योजना तैयार की थी।राज्य सरकार ने आरोप लगाया था कि अन्य आरोपियों ने भी खुद को निर्दोष बताते हुए तीस्ता सीतलवाड़ पर उन्हें लाशें निकालने के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। सरकार का कहना था कि सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बगैर ही लाशें निकालना भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत अपराध है।आरोप है कि 2002 में खानपुर तालुका में पंडरवाडा और आसपास के गांवों के 28 अज्ञात दंगा पीडितों के शव कब्रिस्तान में दफनाये गए थे। इस मामले में हाई कोर्ट ने दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से इंकार कर दिया था परंतु तीस्ता सीतलवाड़ को फरार बताने वाले सम्मन निरस्त कर दिए थे।इस बीच, तीस्ता के गैर सरकारी संगठन सिटीजन्स फार जस्टिस एंड पीस ने भी उसके पूर्व सहयोगी रईस खान पठान की संलिप्तता वाले दंगा से संबंधित मामले में कथित रूप से साक्ष्य गढ़ने के मामले में गुजरात पुलित को जांच की अनुमति देने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की है। पीठ ने सोमवार को कहा कि यह मामला अगले हफ्ते सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगा।

First Published on July 11, 2017 1:51 am