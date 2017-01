मां ने नाबालिग बेटियों को जिंदा जलाया, एक की मौत

गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में एक महिला ने अपनी दो बेटियों को आग लगा दी जिससे छह महीने की बच्ची की मौत हो गर्ई। बच्चियों को आग लगाने के बाद महिला ने आत्महत्या की भी कोशिश की। पुलिस इंस्पेक्टर एसएल गामेती ने बताया कि यहां से करीब सौ किलोमीटर दूर रंगपुर पुलिस थाने के तहत कोलियाथार गांव में उथालीबेन धनुक (25) ने अपनी दोनों बेटियों अंति (6 महीने) और सन्नी (4 साल) को कंबल में लपेटकर उसपर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। बच्चियों को जलाने के बाद धनुक ने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन बाद में अपने घर से भाग गई।

घर से धुआं उठता देख महिला का पति ढोकालिया धनुक और दूसरे ग्रामीण वहां पहुंचे और बच्चोें को घर से निकाल अस्पताल पहुंचाया। गामेती ने बताया कि इलाज के दौरान नवजात की अस्पताल में मौत हो गई। पति के मुताबिक महिला की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर महिला की तलाश शुरू कर दी है।

आर्म्स एक्ट में बरी हुए सलमान खान ने फैन्स का किया शुक्रिया अदा

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 19, 2017 2:04 am