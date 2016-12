नाबालिग को बंधक बना कर किया तीन हफ्ते तक बलात्कार

गुजरात के मोरबी जिले के कोटदा नयनी गांव में एक लड़की (15) को नवंबर में एक युवक ने अगवा किया। युवक ने खेत में खोदे गए एक गड्ढे में तीन हफ्ते से अधिक समय तक बंधक बना कर रखा और इस दौरान उसके साथ बार-बार बलात्कार किया गया। लड़की को इस महीने की शुरुआत में छुड़ाया गया। वांकानेर तालुका पुलिस थाने के एक अधिकारी के मुताबिक, नरेश सोलंकी (19) के खिलाफ बलात्कार, अपहरण और बंधक बनाकर रखने का मामला दर्ज किया गया है, जबकि उसके परिवार के सात अन्य सदस्यों पर अपहरण और बंधक बनाकर रखने का मामला दर्ज किया गया है।

आरोपी का परिवार चाहता था कि उस लड़की का परिवार नरेश से उसकी शादी कर दें, जबकि लड़की के परिवार ने इस शादी से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि 11 नवंबर को लड़की का अपहरण किया गया और इस गांव से करीब दो किलोमीटर दूर एक खेत में उसे ले जाया गया। उसे 8 फुट लंबे और 8 फुट चौड़े गड्ढे में रहने के लिए बाध्य किया गया। लड़की पर किसी का नजर नहीं पड़े इसलिए उस गड्ढे को लकड़ी के तख्ते से ढका गया। तीन हफ्ते से अधिक समय तक उस लड़की के साथ बलात्कार किया गया। चार दिसंबर को उसके पिता और अन्य लोगों ने उसे मुक्त कराया। पुलिस ने आठ आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

First Published on December 28, 2016 3:03 am