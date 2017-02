अदालत ने पूछा- कहां से आया तीस्ता सीतलवाड के खातों में पैसा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूछा कि सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड के जब्त बैंक खातों में पैसा कहां से आया। धन के गबन के आरोपों के बाद इन खातों को अमदाबाद पुलिस ने 2015 में जब्त कर लिया था। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति एमएम शांतानागौडर के खंडपीठ ने तीस्ता सीतलवाड के वकील से पूछा, ‘यह पैसा किसका है? इन बैंक खातों में कहां से धन आया?’ तीस्ता की ओर से पेश वकील अपर्णा भट ने कहा ‘अनेक दानदाता हैं जिन्होंने विभिन्न कार्यों के लिए दान दिया था। हमारे निजी बैंक खाते और गैर सरकारी संगठनों के बैंक खातों को उन्होंने सील कर दिया है। इसमें सावधिक जमा भी शामिल हैं।

कम से कम अदालत को उन्हें हमारे व्यक्तिगत खातों को खोलने का निर्देश देना चाहिए क्योंकि अब काफी समय बीत चुका है।’ अपर्णा ने कहा कि उन्होंने गुजरात सरकार को इस धन के स्रोत का ब्योरा दे दिया है पर अभी तक इन खातों को खोलने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गुजरात सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि इस मसले पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय चाहिए। इस पर अदालत ने सारे मामले को आठ अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया। इस मामले में गुलबर्ग सोसायटी के एक निवासी फिरोज खान पठान ने सीतलवाड और अन्य के खिलाफ शिकायत दायर कर आरोप लगाया था कि 2002 के गुजरात दंगों में मारे गए 69 व्यक्तियों की याद में गुलबर्ग सोसायटी में एक संग्रहालय बनाने के लिए जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल इस काम में नहीं किया गया। इसके बाद अमदाबाद पुलिस की अपराध शाखा की जांच शुरू होते ही इनके खाते जब्त कर लिए गए थे।

First Published on February 22, 2017 1:24 am