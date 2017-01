पुलिसकर्मियों के लिए ‘खास’ ऑफर, ‘वजन घटाओ और नकद इनाम पाओ’

पुलिस वालों के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहते हैं। इसी दिक्कत को दूर करने के लिए गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में पुलिसकर्मियों की फिटनेस में सुधार करने के लिए उन्हें कम वजन कम रहने पर इनाम दिए जाने का ऐलान किया गया है। पुलिस की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अगले 6 महीने में वजन कम करने वालों को इंसेंटिव दिया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अधीक्षक दीपक मेघानी की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर कोई पुलिसकर्मी 16 महीने में 12 किलो वजन कम करता है तो उसे इनाम के रूप में 500 रुपए और सर्विस रिकॉर्ड में गुड सर्विस टिकट (GST) या क्रेडिट नोट में रूप उसका नाम दर्ज किया जाएगा।

ठीक, उसी प्रकार अगर कोई पुलिसकर्मी 9 से 12 किलोग्राम तक वजन कम करता है तो उसे 300 रुपए और 6 से 9 किलो तक वेट लूज करने वाले कार्मियों को 100 रुपए का ईनाम दिया जाएगा। यह स्कीम 1 फरवरी से लागू होगी और 6 महीने तक लागू रहेगी। एसपी मेघानी ने टीओआई को बताया कि पुलिसकर्मियों की फिटनेस को सुधारने के लिए यह कदम उठाया गया है। हमारा उद्देश्य ओवरवेट कर्मियों का एक निश्चित समय सीमा में वजन कम कराना है। अभियान में भाग लेने वाले पुलिसकर्मियों को नियमित रूप से शारीरिक और मेडिकल चेक-अप से गुजरना होगा।

उन्होंने बताया कि हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से आने वाले सालों में पुलिस को फिट और स्मार्ट बनाया जा सकेगा। इस अभियान के तहत जिले के 1050 पुलिसकर्मियों को कवर किया जाएगा। यह पूरा अभियान सरकारी डॉक्टरों की मदद से सभी पुलिसकर्मियों के विभिन्न मापदंडों पर हेल्थ चेकअप से शुरू होगी। यही नहीं डॉक्टर हर एक पुलिसवाले के लिए हेल्थ कार्ड में बनाएंगे और 6 महीने बाद इन्हीं मापदंडों पर फिर से उनका परीक्षण किया जाएगा। मेघानी ने कहा कि हम पुलिसकर्मियों के बीच स्वास्थ्य जीवन और नियमित डाइट को लेकर जागरुक करना चाहते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स पुलिसकर्मियों को फिट रहने के लिए टिप्स देंगे।

First Published on January 22, 2017 10:53 am