आप ने बनाया मिशन गुजरात का प्लान: दिन में तीन बार इन्सुलिन लेने के बावजूद अरविन्द केजरीवाल ने तीन घंटे की मीटिंग

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। (PTI Photo by Shahbaz Khan)

पंजाब और गोवा में चुनाव लड़ने के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजर गुजरात पर है, जहां इस साल दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं। 2002 से भाजपा शासित इस राज्य में AAP ने सभी 182 सीटों पर दो महीने चलने वाला पॉलिटिकल कैंपेन “गुजरात आजादी आंदोलन” शुरू कर दिया है। हाई बल्ड प्रेशर के कारण दिन में तीन बार इन्सुलिन ले रहे पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तीन घंटे तक मीटिंग की और गुजरात की तैयारियों का जायजा लिया।

पार्टी नेताओं के मुताबिक, इस कैंपेन के जरिए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधा जाएगा। अंग्रेजी अखबार इकॉनमिक टाइम्स के मुताबिक, आम आदमी पार्टी के गुजरात अफेयर इंचार्ज और दिल्ली एमएलए गुलाब सिंह यादव ने बताया कि इस कैंपेन का उद्देश्य ‘गुजरात के लोगों को वर्तमान सरकार में पैदा हुए डर, भ्रष्टाचार, अन्नाय और शोषण से मुक्ति दिलाना है।’

गुलाब सिंह यादव ने कहा कि गुजरात में राजनीति से लेकर व्यापार तक सब कुछ अमित शाह के कहने पर होता है, और आम आदमी पार्टी इसे खत्म करना चाहती है। उन्होंने बताया कि यह कैंपेन 26 मार्च तक चलेगा। यूं तो आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल दो बार गुजरात दौरा कर चुके हैं और आप गुजरात के कार्यकर्ता भी पिछले एक साल से सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन पार्टी प्रवक्ता हर्षिल नायक ने कहा कि राज्य में यह पार्टी का पहला पूर्ण राजनीतिक कैंपेन है, जो पार्टी को बूथ लेवल तक मजबूती प्रदान करेगा।

हर्षिल नायक ने कहा कि इस कैंपेन के जरिए वो संगठित तरीके से गुजरात के सभी 45 हजार बूथों तक पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि सभी 45 हजार बूथों को खंड और समीति में बांटा गया है। एक सीमीति में 5 बूथ वहीं एक खंड में 20 बूथ आएंगे। उन्होंने कहा कि वॉलंटियर स्थानीय सभा के जरिए लोगों तक पहुंचेगें और उनसे वर्तमान सरकार में आ रही दिक्कतों और शिकायतों को समझेंगे। नायक ने बताया कि अंत में एक ‘मांगपत्र’ तैयार किया जाएगा, जिसमें हर बूथ के लोगों की मांग और शिकायतों की एक लिस्ट होगी। यह ‘मांगपात्र’ पार्टी द्वारा दिल्ली, पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनावों से पहले तैयार किए गए ‘डायलॉग’ की तरह होगा, जिसे मुख्यमंत्री विजय रूपानी को सौंपा जाएगा।

अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार पर करोड़ों के फर्जी बिल देने का आरोप

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 6, 2017 9:06 am