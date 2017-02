गुजरात दंगों के बाद मुसलमानों से खाली हो गया यह गांव, कोर्ट से सभी आरोपी बरी, गवाह अब भी कह रही कि हमने नहीं किया कोई समझौता

पलियाड़ गांव में सकीना और हसीनाबेन सिर्फ दो मुस्लिम महिलाएं ही बची हैं, इनका कहना है कि इंसाफ़ के लिए संघर्ष जारी है। (Source: Express photo by Javed Raja)

गुजरात के गांधीनगर जिले का पलियाड़ गांव का नज़ारा उजड़ा-उजड़ा सा है। खाली-खाली सड़कें, सूने-सूने से घर। इसी गांव में है हाजी पीर की दरगाह। इसी दरगाह की चहारदीवारी में रहती है दो बहनें। सकीना फकीर और हसीनाबेन। कभी इस गांव में 20 के लगभग मुस्लिम परिवार रहते थे। लेकिन आज इस गांव में सिर्फ सकीना और हसीनाबेन रहती हैं। इस गांव से मुस्लिम परिवारों के पलायन की कहानी के तार गुजरात दंगों से जुड़े हैं। दरअसल 28 फरवरी 2002 के बाद इस गांव में सब कुछ बदल गया। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग की घटना के बाद ये शायद पहला गांव था जिस पर हमला हुआ था। सकीना बताती हैं कि 500 से 1000 लोगों का एक समूह इस गांव में घुस आया। उन्होंने मेरे भाई के साथ मारपीट की। इस दरगाह में लूटपाट की और कई घरों को नष्ट कर दिया। सकीना के मुताबिक इस गांव में मुसलमानों के 20 परिवार थे लेकिन सबने एक-एक कर पलियाड़ छोड़ दिया।

इस घटना के बाद इसके गुनहगारों को सज़ा दिलाने की कोशिश शुरू हुई लेकिन, लगभग 14 साल बाद इस 31 जनवरी को कलोल की एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने घटना के सभी 26 आरोपियों को बरी कर दिया। जज ने अपने आदेश में लिखा कि ‘घटना के ज्यादातर गवाह अपने बयान से मुकर गये, और आरोपियों और पीड़ितों के बीच समझौता हो गया है’। हालांकि अदालत में इस बावत कोई दस्तावेज नहीं पेश किया गया कि आरोपियों की ओर से पीड़ितों को कितनी रकम क्षतिपूर्ति के रुप में दी गई, लेकिन कोर्ट ने इस बारे में मौखिक बयान ही स्वीकार कर लिया।

अदालत ने बयान से मुकरने में जिन गवाहों का नाम लिया था उनमें से एक सकीना भी है। सकीना अब उम्र के छठे दशक में प्रवेश कर चुकी है। और पैसा लेकर मामला सुलझाने के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताती है। सकीना ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वो लोग 10-20 हज़ार देकर समझौता करना चाहते थे, लेकिन मैने साफ मना करा दिया । सकीना और हसीनाबेन कहती हैं कि ‘उन्होंने केस को अभी छोड़ा नहीं है’। सकीना ने बताया कि, ‘उसने भी आरोपियों और पीड़ितों के बीच समझौते की बात सुनी लेकिन उसे ऐसा एक भी शख़्स नहीं मिला जो पैसा लेकर मामले को रफा-दफा करना चाहता हो’।

सकीना और हसीना की ज़िंदगी अब दरगाह में मिलने वाले चढ़ावे से चलती है। दोनों बहनों का कहना है कि ये उनके पूर्वजों का गांव हैं। और वे किसी क़ीमत पर इस गांव को नहीं छोड़ेंगी।

First Published on February 26, 2017 10:38 am