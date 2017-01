गुजरात: 15 साल की लड़की के साथ 1 महीने तक हुआ रेप अब धमकियों से डरे परिवार ने गांव छोड़ा

गुजरात में 15 साल की एक लड़की के साथ रेप के मामले में लड़की के परिवार समेत गांव छोड़कर चले जाने की खबर सामने आई है। मोरबी जिले के कोटडा नैनी गांव की रहनी वाली नाबालिग के साथ 1 महीने तक रेप किया गया था। लड़की और उसके परिवार ने रेप के आरोपी के परिवार से धमकियां मिलने के बाद गांव छोड़ने का फैसला लिया है। मामला 15 दिसंबर 2016 को तब सामने आया था जब नाबालिग के साथ महीने भर रेप होने की वजह से उसका गर्भ ठहर गया था और जिसके बाद नाबालिग का गर्भपात कराया गया था।

वहीं इस केस में रेप के आरोपी का दावा है कि वह नाबालिग लड़की उसकी दूर की रिश्तेदार लगती है और हमारे में बीच आपसी सहमती से संबंध बने थे। पुलिस ने इस मामले में अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं लड़की के परिवार ने गांव 29 दिसंबर 2016 को छोड़ दिया था। परिवार का दावा है कि उन पर समझौता न करने की वजह से दबाव बनाया जा रहा है जिसके चलते वे घर छोड़ कर जाने को मजबूर हुए हैं।

वहीं मामले को लेकर मोरबी के कलेक्टर आई के पटेल ने बताया कि उन्हें परिवार के पलायन करने की जानकारी नहीं है लेकिन वह इस मामले में पुलिस और एसडीएम से जांच करने को कहेंगे। वहीं मोरबी के एसपी ने कहा कि अगर नाबालिग का परिवार सुरक्षा मांगने के लिए आता है तो हम मुहया कराएंगे, लेकिन हमारे पास कोई आया नहीं।

First Published on January 7, 2017 8:18 am