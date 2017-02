जम्मू कश्मीर: शाहरुख़ खान की रईस शुरू होने से पहले बजा राष्ट्रगान, खड़ा नहीं होने पर दो लोग गिरफ्तार

जम्मू और कश्मीर में पुलिस ने दो लोगों को फिल्म थिएटर में राष्ट्रगान के दौरान खड़ा नहीं होने के मामले में गिरफ्तार किया है और इनमें से एक शख्स सरकारी कर्मचारी है। मामला नारवाल इलाके का है जहां के वेव थिएटर में दोनों आरोपी 9 फरवरी 2017 को शाहरुख खान की नई फिल्म रईस देखने गए थे। गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम जावेद अहमद और मुदस्सर अहमद हैं। पुलिस के मुताबिक जावेद जेएंडके इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिस्ट्रेशन और ग्रामीण विकास (जम्मू) विभाग में बतौर कंसल्टेंट और मुदस्सर जम्मू और कश्मीर बैंक (श्रीनगर) का कर्मचारी है।

नारवाल पुलिस स्टेशन में दोनों के खिलाफ राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971 की धारा 2/3 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। दोनों शख्स कश्मीर घाटी के अनंतनाग और हंदवाड़ा इलाकों के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी राष्ट्रीयगान के दौरान खड़े नहीं हुए थे जिसकी जानकारी थिएटर के सिक्योरिटी इंचार्ज बासुदेव जोशी ने दी थी जो खुद भी फिल्म देखने थिएटर में गए थे। वहीं इस मामले में आरोपियों का दावा है कि उनकी सीट को लेकर किसी महिला से बहस हो गई थी और इसलिए वे समय रहते खड़े नहीं हो सके। वहीं फिल्म थिएटर में सीसीटीवी कैमरा न होन की वजह से किसी तरह की फुटेज भी नहीं मिल सकी है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल आदेश दिया था कि देशभर के सभी सिनेमाघरों में फिल्म चलाने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाएगा और हॉल में उपस्थित सभी लोगों को उसके सम्मान में खड़ा होना अनिवार्य होगा।

First Published on February 11, 2017 9:35 am