गोवा में आप के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार गोम्स एसीबी में पेश

गोवा मेंं आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार एल्विस गोम्स भूउपयोग परिवर्तन ‘घोटाला’ मामले में जांच के संबंध में समवार को राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के समक्ष पेश हुए। गोम्स सुबह करीब साढ़े दस बजे एसीबी कार्यालय पहुंचे। पणजी के अल्टिन्हो इलाके में स्थित कार्यालय के बाहर हाथों में तख्तियां लिए आप कार्यकर्ता खड़े थे। वर्ष 2017 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 53 वर्षीय गोम्स को आप का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। वह दक्षिण गोवा में कुनकोलिम से चुनाव लड़ेंगे।

एसीबी कार्यालय के भीतर जाने से पहले आप नेता ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। बाहर खड़े पार्टी कार्यकर्ताओं के हाथों में जो तख्तियां थीं उन पर ‘गैर-भ्रष्ट गोम्स’ और मुख्यमंत्री भाजपा के लक्ष्मीकांत पारसेकर में से किसी एक को चुनने की बात लिखी गई थी। एसीबी की प्राथमिकी के अनुसार, गोम्स जब गोवा आवास बोर्ड के प्रबंध निदेशक और नीलकांत हालर्नकर इसके अध्यक्ष थे तब मडगांव के पास करीब 30,000 वर्गमीटर भूमि को कथित रूप से अधिग्रहीत कर इसका क्षेत्र बदल कर इसे आवासीय में तब्दील कर दिया ताकि इसका बाजार मूल्य बढ़ जाए और फिर बाद में 2011 में भूमि उसके मालिक को लौटा दी गई। बोर्ड ने यह जमीन आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए अधिग्रहित की थी और कथित रूप से उसका क्षेत्र ‘बागान’ से बदल कर ‘आवासीय’ कर दिया गया। बहरहाल, गोम्स ने आरोपों से इनकार करते हुए जांच के लिए उन्हें तलब करने के समय पर सवाल उठाए।

आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों की सदस्यता पर खतरा; राष्ट्रपति ने EC को जांच के लिए भेजी याचिका

Click to use t

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 27, 2016 4:26 am