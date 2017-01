पूर्व मंत्री ने मोदी को लिखा पत्र, कहा- भाजपा की गोवा इकाई से निराश हूं

गोवा भाजपा के एक वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री विल्फ्रेड मेसक्विटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर पार्टी की स्थानीय इकाई में चल रहे घटनक्रमों पर अपनी निराशा जाहिर की है और दावा किया कि वे ‘भ्रष्टाचार को संरक्षण’ दे रहे हैं और उनके (प्रधानमंत्री के) उद्देश्यों के खिलाफ काम कर रहे हैं।

अनिवासी भारतीय मामलों के आयुक्त मेसक्विटा के इस पत्र की एक प्रति ‘पीटीआई’ के पास उपलब्ध है जिसमें उन्होंने लिखा, ‘प्रणालीगत परिवर्तन के लिए लड़ाई, देश की अर्थव्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना, कालाधन का इस्तेमाल और इसका प्रसार करने वाले नेताओं को दंडित करना और कई अन्य बदलाव आपके घोषित उद्देश्यों में शामिल हैं।’ छह जनवरी, 2017 को लिखे पत्र में अमित शाह को भी संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया, ‘दुर्भाग्यवश गोवा में इसके विपरीत हो रहा है।’ मेसक्विटा ने स्थानीय पार्टी इकाई के खिलाफ अपने दावों के समर्थन में कांग्रेस के दो पूर्व विधायकों – मॉविन गोडिन्हो और पांडुरंग मडकाईकर को पार्टी में शामिल किए जाने का हवाला दिया।

उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के दो भ्रष्ट विधायकों को हाल में पार्टी में शामिल किया जाना, राजनीतिक स्वार्थ का इससे बेहतर उदाहरण नहीं है।

पत्र के अनुसार, ‘जिन दो विधायकों को उन्होंने पार्टी में शामिल किया है उन्हें नीचा दिखाने के लिए भाजपा नेताओं ने कोई मौका नहीं गंवाया था और यहां तक कि विधानसभा के पवित्र मंच सहित उन्होंने हर मंच पर ऐसा किया। और आज वे उन्हें गले लगा रहे हैं। नतीजतन गोवा में विशेषकर पार्टी नेता और पार्टी अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है।’

गोवा विधानसभा चुनाव से पूर्व इन दोनों नेताओं को भाजपा में शामिल किया गया था और भाजपा आला कमान द्वारा दिल्ली में जारी विधानसभा चुनाव के पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची में इन विधायकों के नाम भी शामिल थे।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 13, 2017 2:33 am