पंजाब विधानसभा चुनाव: मनमोहन सिंह जारी करेंगे कांग्रेस का घोषणा पत्र, स्मार्टफोन्स देने का हो सकता है वादा

पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अपनी मजबूत दावेदारी दिखाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा पार्टी का घोषणा पत्र आज यानी 9 जनवरी को जारी करेंगे। खबरों के मुताबिक कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में युवाओं के लिए 50 लाख स्मार्टफोन्स बांटने का वादा कर सकती है। वहीं फोन के साथ फ्री डेटा और फ्री कॉलिंग सर्विस भी एक साल तक मुहैया कराई जा सकती है। घोषणा पत्र चंडीगढ़ में जारी किया जाएगा। वहीं घोषणा पत्र जारी करते समय पार्टी मुख्यालय पर पंजाब कांग्रेस प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह और राजिंदर भट्टल सहित समेत राज्य के शीर्ष नेता भी मौजूद रहेंगे। भट्टल, पंजाब कांग्रेस का घोषणा पत्र का मसौदा तैयार करने वाली समिति की चेयरपर्सन रही हैं।

इसके अलावा राज्य इकाई में पटियाला में पूर्व सीएलपी नेता सुनील जाखड़, बठिंडा में पूर्व मंत्री प्रनीत कौर और जालंधर में लोकसभा सदस्य संतोष चौधरी पार्टी का घोषणा पत्र जिला स्तर पर जारी करेंगे। कांग्रेस, मंगलवार को पूर्व बीजेपी नेता नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस में शामिल होने की उम्मीद कर रही है, जिनके इस राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना है।

गौरतलब है कि चुनाव करीब आता देख सभी पार्टियां अपनी घोषणाएं करने में जुट गई हैं। 8 जनवरी को अकाली दल ने भी उन 10 लाख युवाओं को ब्याज मुक्त लोन देने का वादा किया है। इस घोषणा से राज्य पर एक लाख करोड़ रुपये तक का दबाव पड़ सकता है। पंजाब में विधानसभा चुनाव 4 फरवरी से शुरू होंगे। वहीं कांग्रेस OROP का भी सही से क्रियान्वयन कराने का वादा भी कर रही है।

First Published on January 9, 2017 11:02 am