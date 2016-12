राजनीतिक दलों को चंदे में मिली कर छूट पर लगे रोक: गोविंदाचार्य

विमुद्रीकरण में राजनीतिक दलों को मिल रही बेवजह छूट पर रोक लगाने की मांग लेकर भाजपा के पूर्व नेता केएन गोविंदाचार्य शुक्रवार को चुनाव आयोग गए। उन्होंने चुनाव आयुक्त के सामने स्थिति स्पष्ट की कि बीते 8 नवंबर से नोटबंदी के बाद राजनीतिक दलों के खातों से आर्थिक लेन-देन में वित्त मंत्रालय, आयकर विभाग सहित बैकिंग नियमों की अनदेखी की जा रही है। राजनीतिक दलों पर भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों की नियमन संस्था चुनाव आयोग बिना नखदंत के शेर के विपरीत अधिकारों से संपन्न संस्था है। इसलिए विमुद्रीकरण में राजनीतिक दलों को विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के आदेशों के इतर मिल रहे फायदों पर चुनाव आयोग कार्रवाई करे। जिस पर उन्हें आयोग की तरफ से आश्वासन मिला है।

उन्होंने कहा कि 15 नवंबर के वित्त मंत्रालय के एक आदेश के मुताबिक, चालू खाते में 12.5 लाख रुपए से ज्यादा के पुराने नोट जमा हुए तो आयकर विभाग को उसकी जानकारी देना जरूरी है। इस आदेश के दायरे में राजनीतिक दलों के भी सभी खाते आते हैं।

गोविंदाचार्य की मांग है कि राजनीतिक दलों के खाते, जिनमें 12.5 लाख रुपए से अधिक धन जमा हुआ, उनकी आयकर जांच होनी चाहिए और अतिरिक्त राशि पर कर वसूला जाना चाहिए। उनकी मांग है कि चुनाव आयोग को इस बारे में रिजर्व बैंक और आयकर विभाग को निर्देश जारी करना चाहिए। साथ ही आयोग को इस मामले में राजनीतिक दलों पर कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि वह राजनीतिक दलों के लिए नियामक की भूमिका निभाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके लिए चुनाव आयोग के पास पर्याप्त अधिकार भी हैं। वहीं दूसरी ओर उन्होंने चुनाव आयोग के 19 नवंबर के एक निर्देश पर सवाल खड़ा किया कि राजनीतिक दलों को अपनी नकद राशि को 10 दिनों के भीतर बैंक में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। उनका कहना था कि इससे साफ होता है कि 18 नवंबर के बाद भी राजनीतिक दलों के 500 और 1000 के अमान्य नोट बैंकों में स्वीकार किए जा रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग के सामने बोगस राजनीतिक दलों को भी अपंजीकृत करने का मसला उठाया।

दरअसल, विमुद्रीकरण में राजनीतिक दलों के लिए पुराने नोट बदलने या पैसे जमा करने के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं है। गोविंदाचार्य का कहना था कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29 (सी) के अनुसार, अगर चंदे की राशि 20 हजार रुपए से कम है तो उसका हिसाब-किताब रखना जरूरी नहीं है, लेकिन जब 20 हजार रुपए से अधिक की राशि बैंकों में जमा होती है, तो राजनीतिक दलों द्वारा दानदाताओं का विवरण देना जरूरी है। अन्यथा उनको आयकर की धारा 13 (ए) के तहत टैक्स में छूट नहीं मिल सकती। इस बारे में भी मुख्य चुनाव आयुक्त को अपना रुख स्पष्ट करने को कहा गया है।

उनका कहना था कि कालेधन को खत्म करने के नाम पर की गई नोटबंदी का सारा बोझ आम जनता पर ही लादा गया है। इसमें राजनीतिक दलों के नकद चंदे और मनी लॉन्ड्रिंग को बंद करने की तैयारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार डिजिटल पेमेंट और डिजिटल वेतन के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी में है। इस पर उन्होंने चुनाव अयोग से मांग रखी कि चुनाव आयोग भी राजनीतिक दलों को ई-डोनेशन के लिए निर्देशित करे और सरकार को इस बारे में सुझाव दे।

First Published on December 24, 2016 12:44 am