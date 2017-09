एलफिंस्टन रोड रेलवे स्टेशन हादसा: भगदड़ में 22 की मौत, शिव सेना ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना

मुंबई के एलफिंस्टन रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार (27, सितंबर) सुबह भगदड़ मच गई। इस हादसे में 22 लोगों की मौत होने की पुष्टि पुलिस ने कर दी है। हादसा सुबह 10.30 से 11 बजे के करीब हुआ। रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर यह हादसा हुआ। वहीं घायलों की संख्या भी बढ़कर 30 के करीब पहुंच चुकी है। इसके अलावा हादसे को लेकर नेताओं के बयान आना भी शुरू हो गए हैं। समाचार एजंसी एएनआई से बातचीत में शिव सेना विधायक अजय चौधरी ने बीजेपी की राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा- “सरकार लोगों को बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं मुहैया कराने में भी नाकाम हो रही है।” वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में मारे गए लोगों के लिए शोक प्रकट किया है। उन्होंने ट्वीट कर लोगों की मौत पर शोक जताया।

वहीं हादसे को लेकर रेलवे के डायरेक्टर जनरल (पब्लिक रिलेशन) ए. सक्सेना ने बताया- “अचानक बारिश होने के कारण लोगों की भीड़ स्टेशन पर इक्ट्ठा हो गई थी। जैसे ही बारिश खत्म हुई तो लोगों के बीच स्टेशन से जल्दी बाहर निकलने की होड़ लग गई, जिसके कारण यह भगदड़ मची।” एलफिंस्टन स्टेशन पीक आवर्स में खचाखच भरा रहता है, क्योंकि लोअर परेल इलाके के लोग यहीं से ट्रेन लेते हैं। यह स्टेशन मुंबई रेल नेटवर्क की वेस्टर्न लाइन पर है और यह परेल स्टेशन को सेंट्रल लाइन से जोड़ता है। वहीं बीएमसी की आपदा राहत यूनिट ने कहा कि अन्य एजेंसियां मदद के लिए पहुंच चुकी हैं।हादसे के बाद एनडीआरएफ की टीम भी मौक पर पहुंच गई।

