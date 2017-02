सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के 59 जवानों के ‘लापता’ होने का सच आया सामने, अब होगी कार्रवाई

सोमवार को केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के 59 जवानों के रेल से अचानक गायब हो जाने से पूरे सीआरपीएफ में हड़कंप मच गया। जब जवानों के गायब होने का सच सामने आया तो सब चकित रह गए। 29 जनवरी को अपनी ट्रेनिंग खत्म करके श्रीनगर से लौट रहे सीआरपीएफ के ये जवानों को बिहार में गया के सीआरपीएफ कैंप पर रिपोर्ट करना था लेकिन इन जवानों ने कैंप पहुंचने के बजाय घर जाने का फैसला कर लिया। जवानों ने इसकी जानकारी किसी भी बड़े अधिकारी को नहीं दी थी इसलिए सब डर गए कि आखिर सारे जवान एक साथ कहां गायब हो गए। इस घटना के बाद जवानों को वापस बुला लिया गया है और अधिकारियों का कहना है कि इस लापरवाही के लिए उनपर कार्रवाई की जाएगी।

सीआरपीएफ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इन जवानों को 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए श्रीनगर भेजा गया था जहां से 29 जनवरी को इन्हें बिहार में गया के सीआरपीएफ कैंप में 205 कोबरा बटालियन में तैनात होना था जो कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ती है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ये जवान श्रीनगर से गया जाने के लिए सियालदह एक्सप्रेस में बैठे लेकिन जब गाड़ी मुगलसराय पहुंची तो इन्होंने बिना किसी उच्च अधिकारी को बताए घर जाने का फैसला कर लिया और वहीं मुगलसराय पर उतर गए। जैसे ही इस मामले की जानकारी सीआरपीएफ को पता चली तो हर जगह हड़कंप मच गया कि सभी जवान अचानक कहां गायब हो गए। जब इस पूरे मामले की जांच की गई तो अधिकारियों ने पाया कि सभी जवान अपने घर चले गए है। आपको बता दें कि ये सभी जवान मुगलसराय के आस-पास के रहने वाले है। इन जवानों को वापस बुलाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जवानों कि इस बड़ी लापरवाही के लिए उनपर कार्रवाई करके सजा दी जाएगी।

वहीं इन जवानों का कहना है कि उन्होंने छुट्ठी के लिए अपने अधिकारी से बात की थी लेकिन उन्होंने छुट्टी देने से इन्कार कर दिया था जिसके चलते उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। बता दें कि सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती देश के राज्यों में की जाती है। गायब हो जाने वाले ये जवान वह थे जिनसे उम्मीद की जा रही थी कि 7 फरवरी को ये अपने पहले कार्य में नक्सली प्रभावित क्षेत्र में तैनात होंगे।

देखिए वीडियो - BSF जवान के बाद अब CRPF जवान ने उठाए सुविधाओं पर सवाल; वीडियो वायरल

First Published on February 7, 2017 9:08 am