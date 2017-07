उत्तर प्रदेश में किस्तों पर बिजली कनेक्शन

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की जनता को न्यूनतम 75 रुपए महीने की किस्त पर आसानी से बिजली कनेक्शन उपलब्ध करा रही है। प्रदेश के उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि हम दिन-रात इसी कोशिश में लगे हैं कि बिजली को लेकर समस्याओं का समाधान कैसे हो और बिजली को उपभोक्ता फ्रेंडली कैसे बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हम गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने जा रहे हैं। शर्मा ने बताया कि इसके अलावा योगी आदित्यनाथ सरकार ने गांव और शहर की बाकी जनता के लिए और एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण इलाकों में एक किलोवाट क्षमता वाले मीटर के लिए 80 रुपए लेकर बिजली कनेक्शन दे दिया जाएगा। बकाया भुगतान 75 रुपए की आसान मासिक किस्तों में 16 महीने में लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अगर गांव में किसी को पांच किलोवाट का कनेक्शन लेना है तो 1100 रुपए का आरंभिक भुगतान देना होगा, जबकि 375 रुपए मासिक किस्त चुकानी होगी। कुल 16 महीनों में ही किस्त पूरी हो जाएगी। इन बिजली कनेक्शनों में तार सरकार की ओर से मुहैया नहीं कराई जाएगी। अगर केबल की व्यवस्था सरकार करती है तो भी किस्तों की रकम मामूली है। शर्मा ने बताया कि बात शहरी क्षेत्र की जनता की करें तो एक किलोवाट क्षमता का कनेक्शन मात्र 155 रुपए के आरंभिक भुगतान से मिल जाएगा और उसके बाद 100 रुपए की मासिक किस्त अदा करनी होगी।

कुल 16 महीने तक यह किस्त देय होगी। इस कनेक्शन में बिजली का तार सरकार की ओर से मुहैया नहीं कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर में अगर यही कनेक्शन अनआर्मर्ड केबल सहित दिया जाए तो प्रारंभिक भुगतान 255 रुपए होगा और बाकी 18 किस्तों में 110 रुपए का मासिक भुगतान करना होगा। यानी लगभग 30 मीटर तार की कीमत 480 रुपए भी उपभोक्ता से ली जाएगी। यह रकम प्रारंभिक भुगतान और किस्तों में जुड़ी रहेगी।

शर्मा ने बताया कि एक किलोवाट क्षमता का ही कनेक्शन यदि 30 मीटर आर्मर्ड केबल के जरिए लिया जाए तो 1200 रुपए केबल का मूल्य होगा। प्रारंभिक भुगतान 255 रुपए का होगा और 150 रुपए की मासिक किस्त देनी होगी, जो 18 महीने तक चुकानी होगी। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में आम लोगों को पांच किलोवाट क्षमता का बिजली कनेक्शन देने में 1100 रुपए का आरंभिक भुगतान करना होगा और 375 रुपए की मासिक किस्त होगी, जो 16 महीने में देय होगी।

First Published on July 21, 2017 2:28 am