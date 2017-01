अरविंद केजरीवाल पर वोटर्स को घूस लेने के लिए उकसाने का आरोप, चुनाव आयोग ने 19 जनवरी तक मांगा जवाब

चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आचार संहिता के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया और बुधवार तक उनसे जवाब देने को कहा गया है। चुनावी राज्य गोवा में कथित तौर पर रिश्वत को बढ़ावा देने वाली उनकी टिप्पणी के लिये यह नोटिस दिया गया । आयोग ने कहा है कि पहली नजर में राय बनती है कि आठ जनवरी को गोवा में ऐसी टिप्पणी कर उन्होंने चार जनवरी से लागू आचार संहिता का उल्लंघन किया।

आयोग ने उनका उद्धहरण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि चुनावी रैली में कांग्रेस और भाजपा पैसा बांटेगी । लोगों को नयी नकदी स्वीकार करनी चाहिए और महंगाई को देखते हुए 5,000 की जगह 10,000 रूपये लेने के लिए कहना चाहिये । उन्होंने कहा कि लेकिन वोट आप को ही देना। आयोग ने कहा कि आप नेता का बयान रिश्वत के चुनावी अपराध को उकसाने और उसको बढ़ाने वाला है। आयोग ने कहा कि अगर केजरीवाल 19 जनवरी की दोपहर तक जवाब नहीं देते हैं तो आयोग ‘‘बिना आपका संदर्भ लिये फैसला लेगा।’’

गौरतलब है आगामी फरवरी महीने से गोवा समेत उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के नतीजे 11 मार्च 2017 को आएंगे।

First Published on January 17, 2017 11:06 am