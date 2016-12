मुगलकालीन बाजार की आॅनलाइन राह

पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम बाहर खड़ी लाइन। PTI Photo by Subhav Shukla

नोटबंदी की मियाद खत्म होने के एक दिन पहले दिल्ली के व्यापारियों ने गुरुवार को साफ कर दिया कि राजधानी का व्यापार जगत अभी नकदीरहित व्यापार के लिए तैयार नहीं है। व्यापारियों का कहना है कि नोटबंदी के 49 दिनों में राजधानी के व्यापारियों को काफी घाटे का सामना करना पड़ा है। ज्यादातर व्यापारी नेताओं का कहना है कि शहर के बरसों पुराने व्यापार के चलन को एकदम से बदल देने से उनके व्यापार पर काफी असर पड़ेगा। उनका कहना है कि व्यापारियों को रोजाना डरा-धमकाकर नहीं, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करके ही व्यापार अनुकूल माहौल बनाया जा सकता है।

दिल्ली उपभोक्ता सामान का देश का सबसे बड़ा वितरण केंद्र है। यहां पर देश के अन्य राज्यों से थोक में सामान आता है, और फिर उस सामान को अन्य राज्यों के व्यापारी यहां से खरीदकर ले जाते हैं। शहर में यह थोक का धंधा मुगलकालीन बताया जाता है। यहां की छोटी-छोटी गलियों में बेसमेंट से लेकर तीसरी या फिर चौथी मंजिल तक एक ही तरह के सामान की विभिन्न दुकानें हैं। लालकिले की शुरुआत में ही एशिया की सबसे बड़ी बिजली मार्केट है। यहां पर करीब ढाई हजार दुकानें हैं। यहां की दिल्ली इलेक्ट्रिकल टेÑडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय शर्मा का कहना है कि नोटबंदी की वजह से उनका सिर्फ 30 फीसद धंधा रह गया है।

उनका कहना है कि सरकार नकदीरहित की बात करती है। शर्मा का कहना है कि उसके लिए वे स्वागत करते हैं, लेकिन शहर का व्यापारी उसके लिए अभी तैयार नहीं है। उनका कहना है कि सरकार रोजाना इस मामले में नए-नए फरमान निकालकर आम लोगों में एक खौफ का माहौल पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि उनके यहां पर थोक व्यापारी भी आता है और फुटकर भी आता है। कई व्यापारी नगदी में भुगतान करना चाहते हैं। ऐसे में वे उन्हें कैसे कह सकते हैं कि कार्ड के जरिए भुगतान करें। हर व्यापारी तो कार्ड भी नहीं रखता है। शर्मा का कहना है कि सरकार को व्यापार अनुकूल माहौल बनाना चाहिए, न कि ऐसे फैसले किए जाएं, जिससे व्यापार ही खत्म होना शुरू हो जाए।

चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय भार्गव का कहना है कि प्रधानमंत्री के 8 नवंबर के फैसले के बाद शहर का व्यापार एकदम से ठप पड़ गया। यहां पर खरीदार एक तरह से गायब ही हो गए। उन्होंने कहा कि अब धीरे-धीरे शहर के व्यापार ने गति पकड़नी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि व्यापारियों को खुले व्यापार करने की छूट देनी चाहिए। उन पर ज्यादा रुकावटें नहीं डालनी चाहिए। सरकार नकदीरहित की बात कर रही है, पर उसके लिए अभी कई कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने के लिए जगह-जगह मशीनें चाहिए होंगी, जो दुकानदारों को नहीं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि थोक में जो व्यापार होता है, उसका कोई भी भुगतान कार्ड के जरिए नहीं हो सकता है। लाखों का लेन-देन कार्ड के जरिए कैसे हो सकता है। भार्गव ने कहा कि थोक व्यापार को पेटीएम पर निर्भर नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार को शहर के व्यापार के तौर-तरीकों को समझना होगा।

एकदम से नकदीरहित कैसे?

दिल्ली साड़ी मर्केंटाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय बंसल के मुताबिक, शहर के व्यापार को एकदम से नकदीरहित नहीं किया जा सकता है। उनका कहना है कि उनके व्यापार में छोटे कारीगर भी जुड़े हैं, जो अपना भुगतान नकदी में चाहते हैं। उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी गलियों में साड़ी का धंधा करने वाले ज्यादातर दुकानदारों के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे वे किसी कार्ड के जरिए खरीदार से अपने सामान के भुगतान की राशि ले लें। उन्होंने कहा कि शहर में साड़ी की खरीदारी करने थोक व्यापारी भी आता है और फुटकर भी। यहां पर फुटकर खरीदार से नगद राशि लेने की पुरानी प्रथा रही है। ऐसे में अब एकाएक उन्हें कार्ड के जरिए राशि लेने की बात कही जा रही है। बंसल के मुताबिक, यह एकदम से तो संभव ही नहीं है। उन्हें शहर के दुकानदार को इसके लिए तैयार करना होगा। उन्होंने सरकार से व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियते देने की मांग की है, ताकि व्यापार बढ़े और उससे सरकार का राजस्व भी बढ़े।

First Published on December 30, 2016 2:09 am