नोटबंदी महाघोटाला, जनता को लूटने का घोटाला: केजरीवाल

आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने नोटबंदी को एक महाघोटाला करार दिया। उनका कहना है कि यह भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए नहीं देश की जनता को लूटने वाला घोटाला है। राजस्थान में पहली बार केजरीवाल ने यहां शुक्रवार को एक जनसभा में नोटबंदी पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। केजरीवाल ने कहा कि वे देश भर में नोटबंदी के जरिए होने वाले महाघोटाले की सच्चाई लोगों को बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के जरिए आठ लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया जा रहा है। मेरे पास इस घोटाले के सबूत हैं।

प्रधानमंत्री अपने बड़े कारोबारी दोस्तों के आठ लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने की तैयारी में हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने मिल कर नोटबंदी का फैसला किया है। इन्होंने अपने लोगों और कारोबारी दोस्तों को पहले ही नोटबंदी के बारे में बता दिया था। प्रधानमंत्री का मकसद भ्रष्टाचार दूर करने का नहीं, विरोधियों को दबाने का है। केजरीवाल ने दावा किया कि वे कोई वोट लेने और राजनीति करने नहीं आए हैं। वे नोटबंदी की सच्चाई बताने और इसे करने वालों की पोल खोलने आए हैं। नोटबंदी बहुत बड़ा घोटाला है और जनता को देश बचाने अब आगे आना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी है।

इसके लिए उन्होंने अण्णा हजारे और खुद के आंदोलनों का भी जिक्र किया। उन्होंने राजनीतिक भ्रष्टाचार को लेकर भी भाजपा और कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ आठ फीसद चंदा ही नगद में लेती है जबकि कांग्रेस 80 और भाजपा 70 फीसद चंदा नगद में लेती है। राजनीतिक दलों के खातों की निष्पक्ष जांच हो जाए तो सब खुलासा हो जाएगा। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान बड़े औद्योगिक घरानों से चंदा लेने के आरोप भी दोहराए। उन्होंने कहा कि इस सबका खुलासा तो आयकर विभाग ने भी किया है। उन्होंने सरकार पर इसे दबाने का भी आरोप लगाया।

First Published on December 24, 2016 1:38 am