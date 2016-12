आज आखिरी दिन, क्या होगा मुश्किलों का अंत?

बैंकों में 500 और 1 हजार रुपए के पुराने नोट जमा कराने की मियाद शुक्रवार को बंद हो रही है। लिहाजा पिछले तीन दिनों से ज्यादातर सरकारी और निजी बैंकों में नकदी लेने वालों के मुकाबले पुराने नोट जमा कराने वालों की ही भीड़ रही। इस वजह से नकदी को लेकर खास झंझट नहीं हुआ। हाल के दिनों में दिन-रात एटीएम बूथों के बाहर लगने वाली लाइन में भी कमी आई है। इसकी वजह बढ़ती ठंड और तनख्वाह मिलने की तारीखों में देरी को बताया गया है। सेक्टर- 6 में एक सरकारी बैंक के शाखा प्रबंधक ने बताया कि पिछली सोमवार से नकदी निकालने वालों के मुकाबले पुराने नोट जमा कराने वालों की तादात करीब 3 गुना अधिक हो गई है। ऐसे में नकली नोट ना आए, इसके लिए कैशियर के साथ एक अन्य कर्मचारी को भी लगाया गया है। हर नोट की बाकायदा मशीन से जांच करने के बाद ग्राहक को पर्ची दी जा रही है। आशंका जताई गई है कि आखिरी दिनों में पुराने नोट जमा कराने वालों की भीड़ में कुछ लोग पुराने नोट खपाने की कोशिश कर सकते हैं।

किराया नहीं दिया, मकान मालिक ने सामान रोका

छलेरा गांव में रहने वाली साबामती अब अकेली रह गई है। उसके दोनों बेटे और पति, सभी बिहार अपने गांव चले गए हैं। मकान मालिक को दो महीने से किराया नहीं दे पाने की वजह से मकानमालिक सामान नहीं ले जाने दे रहा है। पति और दोनों बेटे दिहाड़ी मजदूरी करते थे साबामती बताती हैं कि अक्तूबर तक परिवार आसानी से 12-25 हजार रुपए महीने तक कमा लेता था। खर्चे के बाद बची रकम को गांव में परिचितों को भेजते थे। नवंबर में एकाएक नोटबंदी के बाद काम मिलना पूरी तरह से बंद हो गया। खाने लायक भी रकम नहीं होने पर वे गांव जाने की तैयारी कर रहे थे। मकान मालिक ने दो महीने के 4 हजार रुपए का किराया बगैर दिए सामान रोक लिया है। अब वह अकेली इधर- उधर या जानकारों के यहां खाना- खाकर गांव से पति से रुपए लेकर आने की राह देख रही है।

5 लाख फ्लैटों का निर्माण कार्य हुआ ठप

नोएडा समेत ग्रेटर नोएडा वेस्ट (नोएडा एक्सटेंशन) में निर्माणाधीन करीब 5 लाख फ्लैटों का निर्माण नोटबंदी के बाद पूरी तरह से बंद हो गया है। इनमें काफी संख्या में ऐसी परियोजनाएं भी शामिल हैं, जिनके खरीदारों को कब्जा दिसंबर 2016 से मार्च- 2017 तक दिया जाना था। केवल रंगाई- पुताई और अंदर लकड़ी व फर्श का काम ही बचा था। नोटबंदी के ऐलान के बाद एकाएक समूचे रियल एस्टेट सेक्टर का काम पूरी तरह से ठप पड़ गया। ठेकेदारों ने मजदूरों को अगले कुछ महीनों तक अपने घर चले जाने को कह दिया है। दूसरी तरफ, खरीदारों ने नोटबंदी की आड़ में पहले ही पूरी रकम ले चुके बिल्डरों पर बे वजह से परेशान करने का आरोप लगाया है। खरीदारों के संगठन नेफोमा के अध्यक्ष अन्नू खान ने बताया कि नोटबंदी के बाद मजदूरी सस्ती हो गई है। रोड़ी, बालू, बदरपुर, सीमेंट आदि किसी की कीमत में बदलाव नहीं हुआ है। जब खरीदार बिल्डर को कई साल पहले ही पूरी रकम दे चुके हैं, तो वह थोड़े से बचे काम को पूरा कराने के बाद काम बंद कर बैठा है। उधर, जानकारों का मानना है कि काम रुकने की वजह से खरीदारों को कब्जा मिलने में करीब एक से डेढ़ साल तक और इंतजार करना पड़ेगा।

तनख्वाह में जबरदस्ती पुराने नोट थमाए

सेक्टर- 63 की एक कंपनी पर कर्मचारियों को तन्ख्वाह में 500 और 1 हजार रुपए के नोट देने को लेकर पिछले सप्ताह बड़ा हंगामा हुआ। 20-22 दिसंबर के बीच बांटी जाने वाली तनख्वाह में पुराने नोट लेने को करीब दो दर्जन कर्मचारी तैयार नहीं हुए। पुलिस ने भी कंपनी प्रबंधन को नए नोट देने की बातकर मामला सुलझाने की कोशिश की। आरोप है कि कंपनी अधिकारियों ने कर्मचारियों को नए नोट या चैक तो दिए नहीं, जबकि सभी को काम से भी निकाल दिया है। आरोप है कि नवंबर महीने की तन्ख्वाह भी पुराने नोटों में दी थी। उस समय नकदी की कमी मानकर कर्मचारियों ने ली थी।

जब तीन दिन बाद हुआ अंतिम संस्कार

सेक्टर-9 में कैंसर की बीमारी से मरे 70 वर्षीय बुजुर्ग का बैंक से नोट नहीं मिल पाने की वजह से दो दिनों बाद अंतिम संस्कार हुआ। मामले की मीडिया में छाने के बाद पुलिस ने मदद कर बैंक से खाते में जमा रकम निकलवाई। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया था कि बैंक खाते में काफी रकम जमा थी। बैंक में दो दिनों तक दो हजार रुपए निकालने के लिए चक्कर काटे। हर बार कतार में लगने के दौरान बैंक प्रबंधक नकदी खत्म होने को बोर्ड चस्पा कर भगा देता थे। दूसरे दिन पुलिस ने मृतक के परिजनों को खाते से रकम दिलवाई। साथ ही पुलिस ने भी अपनी तरफ से 2500 रुपए की आर्थिक मदद की। हालांकि दूसरे दिन भी बैंक से रकम मिलने और तैयारी आदि करने में शाम हो गई। जिस वजह से तीसरे दिन अंतिम संस्कार हुआ।

डाकघर में जमा हुए नकली नोट

नोएडा की बैंक शाखाओं में तो नकली नोट की रोकथाम को लेकर पहले दिन से मशीनों का उपयोग किया जा रहा था। जबकि ग्रामीण इलाकों के डाकघरों में नोट जांचने की मशीन नहीं थी। इसका फायदा उठाकर दनकौर के डाकघर में 1 हजार रुपए के करीब 11 नोट नकली जमा हो गए। डाकघर के अधिकारी जब पुराने नोटों को लेकर बुलंदशहर स्थित मुख्य डाकघर पहुंचे, तो मशीन ने नकली नोटों को अलग निकाल दिया। ये नकली नोट शुरूआत में पुराने के बदले नए दिए जाने के दौरान जमा हुए थे। लिहाजा नकली नोटों की एवज में रुपए डाकघर प्रबंधक को अपनी जेब से जमा कराने पड़े।

First Published on December 30, 2016 2:16 am