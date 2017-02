35 साल पुराना दिल्ली का मशहूर सेंटूर होटल एयरक्राफ्ट पार्किंग बनाने के लिए तोड़ा जाएगा

आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 3 के विस्तार के तहत अब दिल्ली का मशहूर सेंटूर होटल इतिहास बन जाएगा। दरअसल एयरपोर्ट को पार्किंग के लिए अतिरिक्त जगह की जरूरत है। ऐसे में सेंटूर होटल का इस्तेमाल विमानों की पार्किंग बनाने के काम में लाया जाएगा। इस होटल की जगह को इसलिए भी इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि यह टी3 से सटा हुआ है। सेंटूर होटल की गिनती राजधानी दिल्ली के कुछ मशहूर होटलों में होती है लेकिन अब यह दिल्ली के इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाएगा। इस होटल को 1982 में हुए एशियन गेम्स के दौरान बनाया गया था। 35 साल बाद यह होटल अब एयरपोर्ट की पार्किंग का हिस्सा बन जाएगा। वहीं दिल्ली इंटरनैशनल एयरपोर्ट लिमिटेड(DIAL) के मुताबिक, विस्तार का काम 2019 में किया जाएगा। उसी समय सेंटूर होटल की जगह की जरूरत पड़ेगी। डायल के मुताबिक, टर्मिनल 3 के विस्तार के तहत एयरपोर्ट को पार्किंग की जरूरत होगी और इस जरूरत को पूरा करने के लिएसेंटूर होटल को तोड़ा जाएगा।

बेहद खूबसूरत सेंटूर होटल को एयर इंडिया संचालित करती है। इस होटल में 376 कमरे हैं जो बेहतरीन इंटीरियर क्वालिटी को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। वहीं हाल ही में इस होटल की डिमांड ट्रैवलर्स के बीच घट गई है। अमूमन अब ज्यादातर ट्रैवलर्स दिल्ली और गुड़गांव के अन्य होटलों में जाना पसंद कर रहे हैं। वहीं एयरपोर्ट के करीब ही और भी कई होटलों का निर्माण हो चुका है। इसी के चलते सेंटूर होटल के अच्छे रखरखाव के अभाव के कारण होटल का रंग पीला पड़ गया है। वहीं खबरों के मुताबिक एयर इंडिया सेंटूर होटल की साइट के बदले दूसरी जगह की मांग कर सकती है। होटल की साइट लगभग 4,608 एकड़ की जमीन पर है।

वहीं खबरों के मुताबिक एयरपोर्ट के वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि ‘सेंटूर होटल वाली साइट की जरूरत रनवे बनाने के लिए नहीं बल्कि अतिरिक्त पार्किंग बनाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगी। वहीं खबरों के मुताबिक टर्मिनल 2 पर स्थित 1982 का एक और स्ट्रक्टर, जिसे टर्मिनल 4 के लिए 2020 में तोड़े जाने की योजना थी, टाली जा सकती है। घरेलू विमानों के अराइवल और डिपार्चर के लिए टर्मिनल 1 का इस्तेमाल होता है। घरेलू एयरलाइन्स का ट्रैफिक टर्मिनल 1 की क्षमता से ज्यादा है और ऐसे में कुछ को टर्मिनल 2 पर शिफ्ट किया जा सकता है।

देखें वीडियो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 27, 2017 11:39 am