लड़की को मानव तस्करों से बचाया

दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्लू) ने एक नाबालिग लड़की को पुलिस की मदद से मानव तस्करों के चंगुल से बचाया। आयोग के मुताबिक, छत्तीसगढ़ की यह लड़की भटकते हुए गलती से दिल्ली पहुंच गई थी, जहां किसी ने 181 महिला हेल्पलाइन को सूचित किया जिसके बाद आयोग की टीम और पुलिस ने मौके पर जाकर लड़की को बचाया जिसे दुबारा बेचने की तैयारी थी। आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल ने कहा कि यह बहुत ही संगीन मामला है कि दिल्ली में सरेआम लड़कियां बेची-खरीदी जा रही हैं।

आयोग के ब्योरे के मुताबिक, पिछले साल अक्तूबर में छत्तीसगढ़ में अपने रिश्तेदार से मिलने जा रही 15 साल की लड़की भटक कर दिल्ली पहुंच गई। लड़की को रेलवे स्टेशन पर एक पानी बेचने का काम करने वाला मानव तस्कर मिला जो उसे अपने साथ सराय काले खां ले गया। आरोप है कि लड़की के साथ उसने बलात्कार किया और इसके बाद उसे राजस्थान के सवायमाधोपुर जिले में किसी व्यक्ति को 30 हजार रुपए में बेच दिया और खरीदने वाले व्यक्ति ने लड़की के साथ शादी कर ली और उसे फरीदाबाद ले आया।

आयोग ने आगे बताया कि फरीदाबाद में भी लड़की के साथ शारीरिक शोषण होने लगा। एक दिन यह लड़की मौका पाकर फरीदाबाद से भागकर ट्रेन में बैठकर दिल्ली पहुंच गई, लेकिन यहां एक बार फिर रेलवे स्टेशन पहुंचते ही यह लड़की उन लोगों के चंगुल में फंस गई जिन्होंने इसे 30 हज़ार रुपए में बेचा था। उस मानव तस्कर के साथ कई लोगों ने रेलवे टेशन के पास बने शौचालयों व गोदाम में लड़की के साथ बलात्कार किया। इसके बाद इन लोगों ने इस लड़की को फिर से बेचने की तैयारी कर ली। इनके गैंग में एक महिला भी शामिल थी।

First Published on February 3, 2017 2:08 am