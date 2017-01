38 साल के दर्जी ने 500 बच्चों का किया यौन शोषण, केवल एक बार हुई 6 महीने की जेल

दिल्ली पुलिस ने दो नाबालिग लड़कियों से शोषण करने की कोशिश के मामले में एक दर्जी को गिरफ्तार किया है, जिसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। 38 वर्षीय दर्जी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में उसने 500 बच्चों का यौन उत्पीड़न किया है। पुलिस ने बताया कि सुनील रस्तोगी नाम के इस शख्स ने इन वर्षों में 2500 से ज्यादा नाबालिगों का यौन शोषण करने की कोशिश की और उसे 2006 में उत्तराखंड के रुद्रपुर में 6 महीने की जेल भी हो चुकी है।

टाइम्स अॉफ इंडिया ने पुलिस के हवाले से बताया कि रस्तोगी दिल्ली, वेस्ट यूपी और उत्तराखंड की लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। इनमें वह लड़कियां शामिल होती थीं जो पैदल स्कूल से घर जाती थीं। उसने पूर्वी दिल्ली की एक दुकान में बतौर दर्जी भी काम किया है। दिल्ली पुलिस ने अब रस्तोगी को 6 मामलों से जोड़ा है, जिसमें 3 दिल्ली के, 2 रुद्रपुर के और 1 बिलासपुर जिले का है।

लगातार एेसे अपराध करने के बावजूद भी रस्तोगी कैसे बचा रहा, यह पुलिस अफसरों के लिए सोचने वाली बात है, जबकि उसका नाम एक यौन अपराधी के तौर पर रहा है। साल 2004 में उसे और उसके परिवार को मयूर विहार छोड़ना पड़ा क्योंकि उसने एक पड़ोसी की बेटी से छेड़छाड़ की कोशिश की थी। रस्तोगी की गिरफ्तारी का काउंटडाउन दिसंबर 2013 में शुरू हुआ जब उसने एक 10 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न किया था। वह स्कूल से घर लौट रही थी। बच्ची ने इस बारे में कोई शिकायत नहीं की, लेकिन उसके बदले बर्ताव के कारण उसके पैरंट्स ने उसकी काउंसिलिंग की। तब इसके बारे में पता चला।

पूछताछ के दौरान रस्तोगी ने बताया कि वह 2004 से एेसे अपराध कर रहा है। वह 1990 में माता-पिता के साथ दिल्ली आया था और एक दर्जी की दुकान पर अपने पिता की मदद करने लगा। इसके बाद उसने मयूर विहार में एक नौकरी कर ली। यहां छेड़छाड़ के मामले में निकाले जाने के बाद वह रुद्रपुर चला गया जहां उसने अपनी पैतृक जमीन बेच दी। 2006 में जेल होने के बाद उसका परिवार बिलासपुर में एक किराए के मकान में रहने लगा। वह वीकेंड में दिल्ली काम की तलाश में आया करता था। रस्तोगी ने बताया कि शिकार ढूंढने के बाद वह उन्हें किसी अज्ञात जगह पर ले जाकर उनका यौन उत्पीड़न करता था।

First Published on January 16, 2017 9:17 am