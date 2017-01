दिल्ली : छात्र ने महिला टीचर को वॉशरूम में किया बंद, कहा-शारीरिक संबंध बनाओ, तब छोड़ूंगा

शाहदरा जिले के विवेक विहार इलाके में एक 44 साल की सरकारी स्कूल टीचर को एक अज्ञात छात्र ने वॉशरूम में बंद कर दिया और बाद में उसे बाहर निकालने के एवज में शारीरिक संबंध बनाने की मांग की। टीचर 15 मिनट तक वॉशरूम में ही बंद रही। पुलिस ने विवेक विहार थाने में आईपीसी की धारा 354-ए और 509 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और वह संदिग्ध का पता लगाने में जुटी है। बुधवार को स्कूल प्रशासन ने मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के स्कूलों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इस मामले पर बात की गई। छात्र-छात्राओं के माता-पिता ने इस बारे में पूरा सहयोग देने की बात कही है। शिक्षा मंत्री की सलाहकार अतिषी मार्लेना ने कहा कि छात्र की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। लेकिन हम स्कूल पर एक युवा प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेंगे।

शाहदरा जिले की डीसीपी नुपुर प्रसाद ने कहा कि इस मामले में जांच चल रही है। सूत्रों ने बताया कि घटना मंगलवार को उस वक्त हुई जब 12.30 बजे लड़कियों की शिफ्ट खत्म हो गई और टीचर 12.50 बजे वॉशरूम गई थी। इसके बाद उन्होंने किसी के आने की आवाज सुनी और पाया कि दरवाजा बाहर से बंद है।

उन्होंने छात्र से दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन उसने उन्होंने गालियां देनी शुरू कर दीं। सूत्रों के मुताबिक उसने दरवाजा खोलने की एवज में शारीरिक संबंध बनाने की मांग की। इसके बाद टीचर ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसके बाद वह भाग गया। हालांकि टीचर उसकी एक झलक देखने में कामयाब हो गई। पुलिस ने बताया कि स्कूल स्टाफ ने टीचर को वॉशरूम से बाहर निकाला और उन्होंने प्रिंसिपल से इसकी शिकायत की। उनसे स्कूल प्रार्थना के दौरान छात्र को पहचानने को कहा गया था, लेकिन 300 लड़कों को देखने के बाद भी वह संदिग्ध को नहीं पहचान पाईं। इसके बाद उन्होंने पुलिस को खबर की।

बिहार: मानसिक रूप से बीमार बच्ची के साथ स्कूल प्रिंसिपल और 3 अध्यापकों ने किया गैंगरेप, देखें वीडियो ः

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 19, 2017 8:22 am