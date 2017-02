सेमिनार में देशद्रोह के आरोपी जेएनयू छात्र उमर खालिद के विरोध में एबीवीपी वालों ने फेंके पत्थर, की हाथापाई

दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में मंगलवार को जेएनयू के छात्र उमर खालिद की एक सेमिनार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। कॉलेज ने उमर खालिद और जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष शेहला राशिद को निमंत्रण दिया था। खालिद उन छात्रों में शामिल हैं, जिन पर पिछले साल एक कार्यक्रम में कथित रूप से देश विरोधी नारे लगाने का आरोप है। वहीं शेहला राशिद छात्र संघ की पूर्व सदस्य हैं और छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में आंदोलन चलाने में शामिल थीं। उन्हें बुलाने का विरोध करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कथित रूप से टीचर्स और प्रिंसिपल पर पत्थर फेंके और उनके साथ हाथापाई की। इसके बाद पुलिस ने सुरक्षा घेरा बनाकर उनका बचाव किया। एबीवीपी ने इस आरोप का खंडन किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के सदस्य और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने कॉलेज के गेट पर विरोध प्रदर्शन किया और ‘राष्ट्रविरोधियों’ को दिया गया निमंत्रण रद्द करने की मांग की।

यह था मामला : इस सेमिनार का आयोजन कॉलेज का इंग्लिश डिपार्टमेंट कर रहा था। उमर खालिद को ‘संघर्षरत क्षेत्रों’ के मुद्दे पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। वह बस्तर में जारी संघर्ष पर रिसर्च कर रहे थे। प्रोफेसर विनिता चंद्रा ने बताया कि हम पिछले 3-4 महीने से इस सेमिनार की तैयारी कर रहे थे। हमें प्रिंसिपल की इजाजत भी मिली हुई थी। खालिद के पहुंचने से कुछ ही मिनट पहले कॉलेज के गेट पर हंगामा शुरू हो गया। हमें एबीवीपी सदस्यों ने भरोसा दिलाया था कि वह शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन उन लोगों ने पुलिस को बुला लिया, जिन्होंने प्रिंसिपल को तुरंत समारोह रोकने को कहा, क्योंकि वहां कोई सुरक्षा नहीं थी। इससे शिक्षकों और छात्रों को काफी धक्का पहुंचा। इसी के चलते हमने कॉलेज में एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला। लेकिन तभी स्थिति हिंसक हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंकने और हाथापाई करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं उन्होंने सेमिनार कक्ष को बंद किया और बिजली की आपूर्ति काट दी। पुलिस ने सुरक्षा घेरा बनाकर हमें बचाया। उन्होंने बताया कि मैं पिछले 30 वर्षों से कॉलेज में पढ़ा रही हूं, लेकिन मैंने कभी यहां इतनी पुलिस और न ही टीचर्स की मौजूदगी में स्थिति इतनी खराब स्थिति नहीं देखी।

रद्द किया निमंत्रण: इस घटना के बाद रामजस कॉलेज ने उमर खालिद और छात्रा शेहला राशिद को बुलाने का निमंत्रण को रद्द कर दिया है। रामजस कॉलेज के प्रधानाध्यापक राजेंद्र प्रसाद ने कहा, हालांकि सेमिनार चलेगा, लेकिन हमने इन छात्रों की भागीदारी रद्द कर दी है। ऐसा नहीं है कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत नहीं करते हैं लेकिन कैंपस की शांति का ख्याल रखते हुए ही ऐसा किया जा सकता है। वहीं पुलिस अधिकारियों का दावा है कि वह कैंपस में उपिस्थत थे और हिंसा की कोई घटना नहीं हुई।

First Published on February 22, 2017 8:51 am