आतंकी मामले में 11 साल के ट्रायल के बाद 2 बरी, कोर्ट ने खड़े किए पुलिस जांच पर सवालिया निशान

मामले में बरी किए गए इरशाद अली अपनी पत्नी के साथ। (Express Photo by Amit Mehra))

2006 के एक आतंकी मामले में गिरफ्तार किए गए 2 लोगों को दिल्ली सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने दोनों अंडरट्राइल्स को बरी करते हुए केस की जांच में पाई गई विसंगतियों पर कहा कि इस मामले में दोनों के खिलाफ प्रॉसिक्युशन कोई ठोस सुबूत देने में नाकामयाब रहा है। 9 फरवरी 2006 को इरशाद अली और मऊरीफ कमर को दिल्ली के मुकरबा चौक से गिरफ्तार किया गया था और दोनों ही लोग जम्मू से आ रही एक बस से उतरे थे। ट्राइल के 11 साल बाद दिल्ली की सेशन कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया है। पुलिस की स्पेशल सेल ने यह भी दावा किया था कि दोनों के पास से हथियार भी बरामद किए गए थे।

वहीं कोर्ट ने पुलिस जांच पर भी सवालिया निशान लगाए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मामले में प्रॉसिक्युशन अपना केस साबित नहीं कर पाया है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले में स्पेशल सेल अपना दावा साबित नहीं कर पाया है। कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच के समय क्राइम टीम द्वारा जगह का मुआयना करने की कोई कोशिश नहीं की गई और न ही स्पेशल सेल बरामद किए गए हथियारों पर कथित आरोपियों के फिंगरफ्रिंट्स मैच करा पाई।

केस पर एडिशनल सेशन जज रितेश सिंह ने फैसला सुनाते हुए जांच में पाई गई कमियों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि मामले में बताई गई जगह (गिरफ्तारी स्थल) के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस रेड में इस्तेमाल की गई प्राइवेट कार्स के बारे में भी कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया। साथ ही यह भी कहा गया कि मामले में पुलिस द्वारा कोई गवाह जोड़ने की कोशिश नहीं की गई। फैसले के मुताबिक न ही उस बस जिसमें कथित तौर पर पूर्व आरोपियों के सवार होने का दावा किया गया था, के ड्राइवर को मामले में बतौर गवाह पेश किया गया था न ही बस की कोई टिकट बरामद की गई। स्पेशल सेल का दावा था कि दोनों आरोपी अल-बद्र ग्रुप के मिलिटेंट्स थे और उनकी गिरफ्तारी के समय हथियार भी बरामद किए गए थे।

First Published on January 22, 2017 8:49 am