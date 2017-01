26 जनवरी की जोरदार बारिश से टूट गया 100 साल का रिकॉर्ड, अभी और झेलना पड़ेगा सर्दी का सितम

दिल्ली में गुरुवार को मूसलाधार बारिश ने दिल्ली वालों को ठंड की अहसास कराया। राजपथ पर हुई गणतंत्र दिवस की परेड पर तो हालांकि इसका कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन दोपहर आते-आते पूरी दिल्ली बारिश से सराबोर थी। काफी समय बाद जनवरी में किसी दिन इतनी बारिश हुई है। अगर आंकड़ों से देखें तो गुरुवार की शाम तक दिल्ली में 23मिमी से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जो इस सदी में जनवरी के महीने में किसी भी दिन हुई सबसे ज्यादा बारिश है। टाइम्स अॉफ इंडिया ने साल 2000 से लेकर अब तक जो मौसम विभाग के आंकड़ें खंगाले हैं, उनसे पता चलता है कि दिल्ली के सफदरजंग में सुबह 8.30 से लेकर शाम 5.30 तक 23.7 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे पहले 18 जनवरी 2013 को 21 मिमी बारिश इस महीने में रिकॉर्ड की गई थी।

यह उस मौसम प्रक्रिया का नतीजा था, जिसकी मार उत्तर भारत पर पड़ी थी। इसी के चलते मैदानी में बारिश और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड में बर्फ पड़ी थी। खबरें आई हैं कि जालंधर, हिसार, कपूरथला के अलावा पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में ओले पड़े हैं। स्थानीय मौसम विभाग के अध्यक्ष रविद्र विशेन ने कहा कि अरब सागर की ओर से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान और बाकी उत्तर भारत में नमी पैदा हो गई। उन्होंने कहा कि इससे राजधानी दिल्ली में वीकेंड में ठंड बनी रहेगी। विशेन ने कहा, राजधानी में जल्द ही बहुत ज्यादा ठंड देखने को मिलेगी, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ रविवार को जम्मू-कश्मीर से टकरा सकता है। गुरुवार को कई जगहों पर सफदरजंग से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। नजफगढ़ में 31 मिमी, रिज में 29.3 मिमी, पालम में 28.7 मिमी और लोधी रोड पर 29.3 मिमी बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश के चलते लोगों का बाहर छुट्टी मनाने का प्लान भी चौपट हो गया।

परेड में आए लोगों को छाता लाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए उन्हें दूसरे तरीकों से खुद को बूंदाबांदी से बचाना पड़ा। कई लोगों ने इससे बचने के लिए गणतंत्र दिवस के ब्रोशर को ही सहारा बना लिया। अधिकतम तापमान में यूं तो 18 डिग्री सेल्सियम रहा, जिसमें 4 डिग्री की गिरावट देखी गई, लेकिन न्यूनतम तापमान 7 डिग्री ही बना रहाय़ लेकिन मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इसमें बदलाव जरूर होगा। उन्होंने कहा, न्यूनतम तापमान करीब 10 डिग्री सेल्सियम तक गिर जाएगा और कई दिनों तक एेसा ही रहेगा। लेकिन इसके बाद इसमें बढ़ोतरी होगी।

अबु धाबी के क्राउन प्रिंस ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में लिया हिस्सा; गणतंत्र दिवस के मौके पर होंगे मुख्य अतिथि, देखें वीडियो ः

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 27, 2017 8:14 am